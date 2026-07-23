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Tormenta Tropical "Bertha" Provocará Lluvias Fuertes en el Norte de Tamaulipas

La Tormenta Tropical "Bertha" se dirige hacia Texas, pero sus remanentes provocarán lluvias fuertes y tormentas en el norte de Tamaulipas.

Tormenta Tropical Bertha Provocará Lluvias Fuertes Hoy Jueves en el Norte de TamaulipasTormenta Tropical Bertha Provocará Lluvias Fuertes Hoy Jueves en el Norte de Tamaulipas. Foto: N+

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Tormenta Bertha se debilita, pero sus remanentes causarán lluvias fuertes en el norte de Tamaulipas. Mantente informado y toma precauciones ante el calor y las tormentas.

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