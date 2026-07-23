Tormenta Tropical "Bertha" Provocará Lluvias Fuertes en el Norte de Tamaulipas

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas informó esta mañana de jueves 23 de julio de 2026 que los remanentes de la tormenta tropical "Bertha" incrementarán temporalmente el potencial de lluvias en diversas regiones del estado durante las próximas horas, aunque el fenómeno continuará debilitándose mientras se desplaza hacia la costa de Texas.

De acuerdo con el más reciente reporte, "Bertha" se moverá entre este jueves y el viernes hacia territorio texano, sin que se espere una nueva intensificación antes de disiparse.

Las condiciones asociadas al sistema favorecerán lluvias fuertes, principalmente en municipios de la Frontera Chica, así como en la zona Norte, los Llanos de San Fernando y parte de la Zona Centro de Tamaulipas.

¿Cuándo lloverá en Tamaulipas por los remanentes de "Bertha"?

Protección Civil estatal detalló que el incremento en la probabilidad de precipitaciones se presentará principalmente entre la noche de este jueves y la mañana del viernes.

Durante ese periodo también existe la posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente en la Frontera Chica y la zona Norte del estado.

Antes del ingreso de las lluvias, las autoridades advirtieron que continuará el ambiente caluroso y bochornoso en gran parte de Tamaulipas, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar entre los 43 y 47 grados centígrados durante la tarde de este jueves.

Ante las altas temperaturas y las precipitaciones pronosticadas, Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones tanto por el calor extremo como por las posibles tormentas que podrían registrarse durante las próximas horas.