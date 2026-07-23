Pronóstico del tiempo

¿En Dónde Lloverá este Jueves 23 de Julio de 2026 en México?

Se esperan chubascos y lluvias puntuales en la mayor parte del país; además, seguirá el ambiente caluroso en el norte del país

Camions Vactor atienden una inundación en la alcaldía Gustavo A. MaderoCamions Vactor atienden una inundación en la alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: X @SEGIAGUA

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¿Lluvias o calor? Este jueves, el clima en México trae sorpresas: chubascos en el sur y temperaturas superiores a 45 °C en el norte. Conoce más detalles del pronóstico.

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