¿En Dónde Lloverá este Jueves 23 de Julio de 2026 en México?

Para este jueves 23 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Por otra parte, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes en la mayor parte de México, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso el norte del país, con la onda de calor sobre Baja California (noreste y centro), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (noroeste, oeste y centro).

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (este), Nuevo León (norte y oeste), Tamaulipas (norte), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (noreste), Sinaloa (noreste), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste) y Guerrero (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Morelos y Ciudad de México.

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Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, este y oeste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste, oeste y centro).

De 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Clima en el Valle de México

Durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Por la tarde, el ambiente será cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

Con información de Conagua

ICM