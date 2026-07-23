Sociedad

Spider-Man Ayuda a Hombre en Silla de Ruedas a Cruzar la Calle en Arkansas

Una cámara de tráfico registró toda la escena y el Departamento de Policía local compartió el video para reconocer el gesto

Spider-ManEl Spider-Man de Jonesboro expresó su deseo de reencontrarse con el hombre al que ayudó. Foto: Captura de Pantalla | Video: Jonesboro Police Department.

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En Jonesboro, un hombre disfrazado de Spider-Man asistió a un vecino en silla de ruedas justo antes de que el semáforo cambiara. Descubre cómo este acto solidario fue capturado y compartido.

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