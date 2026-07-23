Spider-Man Ayuda a Hombre en Silla de Ruedas a Cruzar la Calle en Arkansas

Spider-Man circulaba por las calles de Jonesboro, en Arkansas, Estados Unidos, cuando tuvo que ayudar a un hombre en silla de ruedas que tenía problemas para cruzar la calle, a escasos segundos de que la luz del semáforo cambiara a verde para los automovilistas.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 21 de julio a las 12:21 horas, tiempo local, en una intersección de la urbe perteneciente al condado de Craighead.

Una cámara de tráfico de la ciudad registró toda la escena, y el Departamento de Policía local compartió el video para reconocer el gesto solidario de Chris Hellenthal, el hombre que estaba disfrazado como el superhéroe de Marvel.

"¡Sí, estoy muy orgullosa de mi hijo! Es un gran hombre, siempre tratando de ayudar a los demás. ¡Así se hace, Chris!", publicó Claudia Soto Hellenthal, la madre del joven, al compartir el clip en Facebook.

¿Cómo fue el apoyo?

En la grabación se ve que el hombre en silla de ruedas trataba de cruzar el paso peatonal de izquierda a derecha, pero se le dificultaba avanzar.

A su costado, los automóviles permanecían detenidos ante el semáforo en rojo.

Aunque giraba la rueda con sus manos, el avance del hombre era muy lento. Apenas iba a llegar a la mitad de la calle, cuando Spider-Man bajó de un Jeep rojo para empujar a su vecino de Jonesboro.

El conductor logró llevar con rapidez al peatón hasta la acera opuesta, justo antes de que el semáforo cambiara a verde. Después regresó a su vehículo y continuó la circulación.

El video rápidamente se volvió viral y generó una ola de comentarios de agradecimiento hacia el "superhéroe", que apareció justo cuando y donde más se le necesitaba.

"No iba a cruzar a tiempo"

En declaraciones a FOX16, Chris Hellenthal contó que regresaba de un evento cuando sucedió todo.

El ciudadano acababa de participar en el Día de los Superhéroes en el parque Ultimate Air Trampoline Park.

Una cámara captó a un sujeto disfrazado del Hombre Araña ayudando a una persona en silla de ruedas a cruzar una intersección con mucho tráfico en Jonesboro, Arkansas.



Se cree que el hombre disfrazado trabaja en un parque de trampolines y que ese día se dirigía a participar en… pic.twitter.com/wTdn05lT4r — NMás (@nmas) July 23, 2026

"Lo vi ahí y supe que no iba a lograr cruzar a tiempo", contó Hellenthal al medio local.

Sobre la motivación de su acción, dijo que no lo hizo solo por llevar el disfraz.

"Lo habría hecho con o sin el traje", afirmó.

"Simplemente me pareció muy divertido e irónico que justo estuviera usando el traje y manejando un Jeep rojo en ese momento".

El Spider-Man de Jonesboro expresó su deseo de reencontrarse con el hombre al que ayudó. En sus redes sociales (neaspidey en Instagram), Hellenthal se describe como un héroe amigable del vecindario disponible para participar en eventos y hacer reír a la gente.

ASJ