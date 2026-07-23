Rubio y Lavrov se Reúnen en Manila; Rusia Rechaza Envío de Armas de EUA a Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este jueves con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en Filipinas, donde este último advirtió contra la continuación "inaceptable" de los suministros de armas a Ucrania.

El Ministerio ruso de Relaciones Exteriores ofreció algunos detalles del encuentro en el que nuevamente se abordaron las mediaciones de Washington para poner fin a la guerra en Kiev.

Sin embargo, Lavrov señaló que no acepta que se respalde el poder militar de su enemigo, al tiempo que acusó a los países europeos de intentar debilitar a Rusia.

"Durante la discusión sobre la situación en Ucrania, Lavrov informó a su homólogo estadounidense sobre lo que describió como la situación real en la línea del frente y subrayó la inadmisibilidad de seguir suministrando armas al régimen de Kiev, así como de la política desestabilizadora de los países europeos, que —según afirmó— continúan buscando infligir una 'derrota estratégica' a Rusia", se indicó en un comunicado.

Rubio confirmó la reunión celebrada en el marco de la cumbre anual de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) en Manila. Además, dijo que reiteraron la necesidad de terminar con la guerra rusa.