Internacional

Rubio y Lavrov se Reúnen en Manila; Rusia Rechaza Envío de Armas de EUA a Ucrania

Los representantes de las dos principales potencias militares del mundo dialogaron sobre una extensa agenda de asuntos bilaterales e internacionales, según Moscú

Rusia EUAEstados Unidos no proporcionó reportes de inmediato de la reunión celebrada en el marco de la cumbre anual de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Foto: X | @MID_RF.

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Tensión en Manila: Lavrov critica a Rubio por el suministro de armas de EUA a Ucrania. ¿Qué significa esto para el conflicto en Kiev? Descubre más.

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