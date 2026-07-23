¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 23 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 23 de julio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este jueves 23 de julio de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones ni problemas viales en esta importante autopista.

Mientras que el miércoles 22 de julio, se registró lo siguiente:

09:27 horas: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

09:30 horas: Reducción de carriles del km 153 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

09:38 horas : Cierre a la circulación en el km 125, dirección Querétaro, por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones, vagonetas y automóviles.

10:43 horas: Km 125, dirección Querétaro, permanece el cierre a la circulación por atención de accidente. Personal realiza maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas y las labores de limpieza.

11:57 horas: Carga vehicular intensa en el km 125, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

16:13 horas: Del km 158 al 153, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

13:26 horas: Del del km 153 al 158, dirección a la CDMX, se registró reducción de carriles por labores de mantenimiento.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM