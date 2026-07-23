Impacta al Medio Ambiente y la Vida de Habitantes, Incendio en Pozo de Pemex en Las Choapas

El incendio en un pozo de Pemex en Las Choapas, Veracruz, que sigue sin ser controlado después de que se registrara una explosión hace cuatro meses y medio ha impactado el medio ambiente y la vida de los habitantes de la zona.

El pozo de gas KREM-1 que explotó desde el pasado 5 de marzo en Las Choapas, se mantiene prendido provocando una contingencia ambiental para decenas de comunidades de la zona rural.

El campo, la ganadería y otras actividades se ven afectadas además de los daños a la salud de los pobladores.

Como lo refiere Jesús Pérez, habitante de Las Choapas:

“El olor también ya porque sabemos que es un gas aunque ellos piensan que nosotros desconocemos, pues ya estamos algo preparados y sabemos que todo gas cuando el ambiente se enfría se condensa y baja, por eso es en la noche cuando más se siente”

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Autoridades

Autoridades de Veracruz reconocieron que el fuego que emana del pozo KREM-1 no ha podido ser apagado pese al despliegue de técnicos y maquinaria traída del extranjero a la zona para poder sellarlo de manera definitiva.

Además, que han solicitado a Pemex acciones de atención, principalmente a la salud de la población afectada.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, indicó:

“Tenemos un pozo, un pozo prendido en Las Choapas desde hace meses, está controlado, pero hay que apagarlo”

Pemex

Petróleos Mexicanos respondió que se sigue trabajando en la zona de emergencia y atendiendo las demandas de los pobladores y de las autoridades de Veracruz, por las que la empresa tendrá que responder.

Por su parte César Raúl Ojeda, gerente de Responsabilidad Social de Pemex, señaló:

“Y estamos atendiendo las demandas de quienes han sido afectados por este desafortunado evento, vamos a cumplir la demanda, porque Pemex tiene responsabilidad y tiene que responder ante lo que hemos ocasionado”

Autoridades estatales informaron que una vez que sea apagado el pozo KREM-1, se emprenderán acciones de remediación en la zona rural de Las Choapas en coordinación con Pemex y autoridades federales.

Con información de Pedro Morales.

LECQ