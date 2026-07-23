Medio Ambiente

Impacta al Medio Ambiente y la Vida de Habitantes, Incendio en Pozo de Pemex en Las Choapas

El pozo de gas que explotó desde el 5 de marzo en Las Choapas, se mantiene prendido provocando una contingencia ambiental para comunidades de la zona rural

El incendio en un pozo de Pemex en Las Choapas, Veracruz, sigue sin ser controlado.Foto: N+

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Desde marzo, un pozo de gas en Las Choapas sigue ardiendo, impactando la vida rural y la salud. Autoridades y Pemex trabajan para apagarlo y atender a los afectados.

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