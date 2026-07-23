Accidentes

Una Persona Termina Cornada Durante 'La Capea de Toros' en Xico, Veracruz

Un saldo de tres personas, entre ellas una que terminó cornada, fue el saldo de los festejos de La Capea de Toros realizado en el municipio de Xico este miércoles.

Una Persona Termina Cornada Durante 'La Capea de Toros' en Xico, VeracruzUn total de tres personas lesionadas fue el saldo de dicha festividad. Foto: N+

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La Capea de Toros en Xico: 70 mil personas, 20 toros y tres heridos. Sin víctimas mortales, pero con debate sobre el maltrato animal.

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