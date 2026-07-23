Una Persona Termina Cornada Durante 'La Capea de Toros' en Xico, Veracruz

La tarde de este miércoles 22 de julio se llevó a cabo La Capea de Toros en Xico, Veracruz, donde, según los reportes, se dio a conocer que por lo menos tres personas resultaron lesionadas mientras se llevaba a cabo dicho festejo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ultiman Detalles para Realizar Tradicional Capea de Toros en Xico, Veracruz

De acuerdo con la información recabada, las lesiones de las personas corresponden a dos policontundidas, quienes sufrieron distintos golpes, y una persona más que terminó con heridas del asta de uno de los toros.

Hasta el momento no hay reporte de víctimas mortales y se desconoce la identidad y estado de salud de las personas que terminaron con lesiones mientras se llevaba a cabo la festividad conocida como La Capea de Toros en el municipio de Xico, Veracruz.

Cerca de 70 mil personas asistieron a La Capea de Toros en Xico, Veracruz, según el reporte de las autoridades.

El recorrido se desarrolló sobre la calle Miguel Hidalgo, donde se concentraron asistentes de distintos municipios del estado de Veracruz, así como de otras entidades del país. El evento tuvo una duración de una hora con 45 minutos aproximadamente.

Se dio a conocer que durante este evento fueron soltados un total de 20 toros y las autoridades estimaron una asistencia de aproximadamente 70 mil personas. Asimismo, no se reportaron peleas entre los asistentes.

Se dio a conocer que, durante la duración de dichas festividades de La Capea de Toros en el municipio de Xico, Veracruz, fue suspendida la venta de bebidas alcohólicas.

Animalistas solicitan que se elimine la corrida de toros conocida como 'La Xiqueñada'

Animalistas de Veracruz señalan que en el mes de julio se realiza en Xico, en el marco de las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena, una actividad que pone en riesgo a animales, a toros de lidia.

Lourdes Jiménez, integrante de la Coalición de Activistas por Derecho de los Animales, dijo que la xiqueñada debe considerarse maltrato animal al hacer uso de un toro para la diversión y confían en que las leyes en Veracruz sean más firmes para garantizar que 'La Xiqueñada' deje de realizarse y se castigue a quienes insistan en estas prácticas.

Aunque no los estén usando en las carreras de toros, meter a un animal en medio de una turba de gente que lo va a correr, eso, mi hermano, eso es maltrato.