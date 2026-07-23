Accidentes

Detienen a Conductor que Atropelló y Mató a Perro “Cuetes” en Yajalón, Chiapas

La Fiscalía de Chiapas confirmó la detención del conductor que atropelló al perro Cuetes en Yajalón; esta sería su condena

El perro Cuetes, patrimonio de Yajalón, Chiapas, murió atropelladoFoto: Especial
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