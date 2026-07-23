Detienen a Conductor que Atropelló y Mató a Perro “Cuetes” en Yajalón, Chiapas

La historia del perro “Cuetes”, considerado patrimonio en Yajalón, Chiapas, conmovió a todo el país. La Fiscalía General del Estado confirmó la detención del conductor que lo atropelló y mató.

“Cuetes” era considerado un habitante especial para la región de las Montañas del Norte en el estado. Debido a que no era un perro como cualquier otro: amaba la fiesta y la pirotecnia.

El perro era famoso por no tenerle miedo a los cohetes; el canino parecía alegrarse cuando el cielo tronaba, ya que marcaba el inicio de los días de fiesta.

“No le tenía miedo a los cohetes como normalmente los perros le tienen; él bailaba, acompañaba a todos los recorridos católicos, él también vivía la euforia de la feria”, relataron los habitantes.

La alegría de Cuetes invadía los corazones de todos aquellos que viven en la zona cafetalera y gran referente de la cultura tzeltal.

Sin embargo, hace apenas unos días, Cuetes hizo un recorrido por el pueblo como parte de las celebraciones a Santiago Apóstol. El “lomito” caminó al ritmo de la música junto a los contingentes y carros alegóricos. Esa fue su última caminata; murió atropellado de manera intencional.

¿Cómo detuvieron al conductor que atropelló al perro Cuetes?

El titular de la Fiscalía de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó la detención del sujeto que arrolló a Cuetes el 21 de julio de 2026 en el municipio de Yajalón.

Debido a labores de investigación, se logró la identificación y aprehensión de Eduardo Sebastián “N”, quien conducía el vehículo color rojo que arrolló al perro.

“A través de las investigaciones logramos identificar y detener a Eduardo Sebastián “N”, quien presuntamente, mientras conducía en estado de ebriedad, atropelló de manera intencional al animalito”, confirmó.

Por estos hechos, se integró la carpeta de investigación por los delitos de maltrato animal y ataques a las vías de comunicación.

Además, las autoridades aseguraron que se protegerá la vida y el bienestar de los animales, y que quien cometa este tipo de conductas enfrentará la justicia conforme a la ley.

En ese sentido, se informó que Eduardo Sebastián “N” podría obtener una pena de hasta 5 años por el atropellamiento y muerte del perro Cuetes en Yajalón, Chiapas.

EPP