Mamá de Dafne Pide Ayuda a Sheinbaum tras Muerte en Doenitz Escuela Militar: “Entienda Mi Dolor”

El caso del feminicidio de Dafne Zapata Quintos Martínez, menor de edad localizada sin vida al interior de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, sigue bajo investigación. La madre de la víctima, Alejandra Quintos, pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para encontrar a los responsables.

A través de un video en sus redes sociales, la mamá de Dafne envió un mensaje “como madre” a la mandataria mexicana para que se agilicen las indagatorias y se haga justicia por la muerte de su única hija de tan solo 13 años de edad.

"Le hablo como madre, de mujer a mujer: le suplico agarre a los culpables. Mire los días que han pasado, para mí es una pesadilla, se lo imploró...aquí no hacen nada", indicó.

Asimismo, señaló que deja en sus manos la responsabilidad del avance en el caso, ya que hasta el momento no hay detenidos por la muerte de la menor durante un campamento militar.

"La asesinaron y torturaron día y noche, por favor, entienda el dolor de una madre, usted es mamá”, clamó.

El video se da a conocer después de que Sheinbaum se pronunciara sobre el caso en la conferencia matutina de este 22 de julio de 2026. Durante su mensaje, la mandataria explicó que la escuela no pertenece a la Secretaría de la Defensa, más bien son centros estatales.

"Tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina, en este caso es de Tamaulipas y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones revisar como están operando estos centros", afirmó.

¿Qué se sabe del feminicidio de Dafne?

Este martes 21 de julio, la Fiscalía de Tamaulipas confirmó que la muerte de Dafne se investiga como feminicidio, luego de obtener los resultados de la necropsia que arrojaron que la adolescente perdió la vida a causa de asfixia por sumersión.

La señora Alejandra refiere que su hija presentaba diversos golpes en el cuerpo, por lo que presume que fue víctima de agresiones en varias ocasiones; tenía apenas cuatro días de haber ingresado al campamento militar.

Sus seres queridos refirieron que Dafne era una chica a quien le gustaban los deportes y la danza, no obstante, su personalidad era introvertida. Ahora exigen justicia para que el caso no quede impune, ya que hay alumnos y exalumnos que señalan en la institución eran comunes las agresiones.