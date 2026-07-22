Homicidios

Mamá de Dafne Pide Ayuda a Sheinbaum tras Muerte en Doenitz Escuela Militar: “Entienda Mi Dolor”

La madre de Dafne Zapata, menor que fue asesinada en una academia militar en Tamaulipas, pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para detener a los responsables

La mamá de Dafne, menor asesinada en una academia militar en Tamaulipas, pide ayuda a SheinbaumFoto: Especial

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La madre de Dafne Zapata clama por justicia tras el feminicidio de su hija en la Academia Militarizada Doenitz. Pide a Sheinbaum detener a los culpables. Más detalles pronto.

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