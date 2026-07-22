Seguridad

Localizan en Centros de Rehabilitación a 17 Personas con Reporte de Búsqueda en Nuevo León

En lo que va de este 2026, la Fiscalía de Nuevo León ha localizado dentro de anexos a 17 personas con reporte de desaparición

Marcha por desaparecidosAutoridades buscarán comunicación para evitar reportes de búsqueda falsos. Foto: N+

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La Fiscalía de Nuevo León localiza a 17 personas en anexos. Familias desconocían su paradero. Se busca mejorar la coordinación con centros de rehabilitación para evitar esta situacíon.

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