Localizan en Centros de Rehabilitación a 17 Personas con Reporte de Búsqueda en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que, en lo que va de 2026, 17 personas con reporte de desaparición han sido localizadas en centros de rehabilitación, conocidos como anexos. Este dato se dio a conocer durante una rueda de prensa la cual ocurrió la tarde de este miércoles 22 de julio.

Las personas localizadas se encontraban en centros de rehabilitación ubicados dentro del Área Metropolitana de Monterrey. En muchos de los casos, los familiares desconocían su ubicación y por esto denunciaron su desaparición, lo que activó operativos de búsqueda por parte de las autoridades.

El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que ya se analizan estrategias para evitar este tipo de casos, ya que los reportes movilizan personal y recursos que podrían destinarse a otras investigaciones. La intención es mejorar la coordinación y reducir los reportes que resultan no ser desapariciones reales.

Fiscalía de Nuevo León buscará comunicación con centro de rehabilitación

Una de las principales acciones que busca implementar la Fiscalía de Nuevo León es establecer una línea de comunicación con los responsables de los centros de rehabilitación y así poder consultar si una persona reportada como desaparecida se encuentra en alguno de estos lugares.

Javier Flores Saldívar también mencionó que no se contempla proceder legalmente contra estos centros de rehabilitación, ya que se reconoce que realizan una labor social importante al atender a personas con problemas de adicción, pero señaló que es necesario mejorar el flujo de información entre instituciones.