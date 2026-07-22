Sociedad

"Cuetes": La Historia del Perro que Hizo Amar a Todo un Pueblo en Yajalón, Chiapas

El perro "Cuetes" se convirtió en el Hachiko de Yajalón, Chiapas. Todo un pueblo honra su memoria y llora su muerte

El perro Cuetes era querido por todo Yajalón, ChiapasFoto: Travelsia
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+