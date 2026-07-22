Homicidios

Matan a Luis Ballardo, Empresario Restaurantero Reportado como Desaparecido en Michoacán

El empresario Luis Ballardo fue reportado como desaparecido ante la Fiscalía de Michoacán; esto se sabe del caso

El empresario Luis Ballardo fue hallado sin vida luego de estar varios días desaparecidoFoto: Especial
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