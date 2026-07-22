Matan a Luis Ballardo, Empresario Restaurantero Reportado como Desaparecido en Michoacán

El empresario restaurantero, Luis Ballardo, fue localizado sin vida luego de estar desaparecido desde este sábado 18 de julio en Morelia, Michoacán; así confirmaron el hallazgo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de 31 años de edad, fue reportado como desaparecido por sus seres queridos desde que perdieron contacto con él. Por está razón iniciaron una intensa campaña de búsqueda.