Matan a Luis Ballardo, Empresario Restaurantero Reportado como Desaparecido en Michoacán
El empresario Luis Ballardo fue reportado como desaparecido ante la Fiscalía de Michoacán; esto se sabe del caso
El empresario Luis Ballardo fue reportado como desaparecido ante la Fiscalía de Michoacán; esto se sabe del caso
El empresario restaurantero, Luis Ballardo, fue localizado sin vida luego de estar desaparecido desde este sábado 18 de julio en Morelia, Michoacán; así confirmaron el hallazgo.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de 31 años de edad, fue reportado como desaparecido por sus seres queridos desde que perdieron contacto con él. Por está razón iniciaron una intensa campaña de búsqueda.
Sin embargo, la Fiscalía de Michoacán confirmó que el cuerpo encontrado en los alrededores de la carretera Morelia - Pátzcuaro, corresponde a Luis. El cuerpo presentaba huellas de violencia en varias partes del cuerpo.
Por está razón, se abrió una carpeta de investigación por homicidio, con la finalidad de esclarecer el caso y dar con la o las personas responsables. Su cuerpo es velado en la casa familiar.
El asesinato de Luis Ballardo López Corral ha conmocionado a la comunidad. El empresario era conocido en la entidad por su labor en el área de restaurantes y bares.
Luego de darse a conocer su muerte, se presentaron muestras de cariño a sus familiares y conocidos. En tanto, el Gobierno Municipal de Tacámbaro expresó sus condolencias a su compañera y Jefa de Tenencia de San Juan de Viña Cela Corral, así como a su familia y seres queridos, por el sensible fallecimiento de su hijo, Luis.
"Nos unimos a su dolor en estos momentos de profunda tristeza, deseando que encuentren fortaleza, consuelo y paz para afrontar esta irreparable pérdida", indicó en sus redes sociales.
En marzo de este año, Luis Ballardo López Corral fue exhibido en redes sociales como un deudor alimentario, presuntamente, por no proporcionar los recursos a un menor.
"De acuerdo con el reporte recibido, el señalado se declara insolvente para evitar el cumplimiento de la pensión alimenticia, pese a que se menciona que mantiene un estilo de vida con viajes, consumo de alcohol y otros gastos personales", afirmó la página dedicada a exhibir a personas que no cumplen con el pago.
EPP