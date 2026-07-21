¿Quién era "El Topo", Jefe de Sicarios del CJNG, Abatido Hoy Junto a su Escolta en Colima?

La Fiscalía de Colima informó los detalles del operativo en el que fue abatido “El Topo”, jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Manzanillo; estos son los detalles.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), así como integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Desarrollaron un operativo en Manzanillo que incluyó acciones que derivaron en un enfrentamiento con una célula criminal que presuntamente forma parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, confirmó.

Asimismo, refirió que dicha agresión armada dejó como saldo una persona detenida y dos presuntos criminales abatidos.

¿Cómo murió “El Topo”, jefe de sicarios del CJNG?

La Fiscalía de Colima indicó que durante estas acciones para combatir a la delincuencia organizada, las cuales se llevaron a cabo en dos eventos distintos, también se llevó a cabo el aseguramiento de armas, cargadores abastecidos y drogas.

Ahora bien, en la primera intervención, las fuerzas de seguridad detuvieron a Yanet “N”, presuntamente vinculada con el grupo delictivo, además de asegurar armamento, droga y cargadores.

Mientras que en la segunda acción, el personal de las fuerzas de seguridad fueron atacados con armas de fuego,

“Por lo que, en estricto apego al marco jurídico vigente y en legítimo uso de la fuerza, repelió la agresión”, afirmó.

Como resultado de dicho enfrentamiento fue abatida una persona identificada como Miguel “N”, alias, “El Topo”. Este sujeto era jefe de sicarios de la célula de la organización criminal.

En tanto, la otra persona que fue diagnosticada sin signos vitales, fue identificada como Enrique “N”, alias, “Cobos”, su escolta.

EPP