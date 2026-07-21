Narcotráfico

¿Quién era "El Topo", Jefe de Sicarios del CJNG, Abatido Hoy Junto a su Escolta en Colima?

Las autoridades confirmaron la muerte de Miguel "N", alias, El Topo, objetivo prioritario del CJNG, en Colima. ¿Cuál era su rol en el grupo criminal?

El Topo del CJNG fue abatido junto a su escolta en ColimaFoto: Especial

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El Topo, jefe de sicarios del CJNG, fue abatido en un operativo en Colima. Descubre su rol en el cártel y cómo las autoridades lograron este golpe crucial.

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