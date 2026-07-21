Cultura

Anuncian la Feria del Queso 2026 en Tonantzintla ¿Cuándo Es y Cuáles Serán los Precios?

25 familias quienes se dedican a la producción de quesos frescos y añejos, estarán al servicio de los asistentes.

Habrá productores de queso fresco y añejo para todos los gustos.Habrá productores de queso fresco y añejo para todos los gustos. Foto: SICOM Cholula

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Tonantzintla te espera en la Feria del Queso 2026. Prueba quesos como el asadero y oaxaca, y vive una experiencia cultural única. ¡No te lo pierdas!

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