Anuncian la Feria del Queso 2026 en Tonantzintla ¿Cuándo Es y Cuáles Serán los Precios?

En Santa María Tonanzintla se llevará a cabo la 25 edición de la Feria del Queso, donde los productores estiman elaborar hasta cuatro toneladas de alimentos lácteos en diferentes variedades.

Alrededor de 25 variedades de quesos entre ellos los más trascendentales que es el queso oaxaca, queso panela, queso fresco, queso asadero, queso manchego, y el asadero en sus diferentes presentaciones como al chipotle, al chiltepín, arándano, habanero y finas hierbas.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la Feria del Queso 2026 de Puebla?

25 familias quienes se dedican a la producción de quesos frescos y añejos estarán al servicio de los asistentes en la junta auxiliar perteneciente a San Andrés Cholula, Puebla.

La Feria del Queso 2026 se llevará a cabo este 31 de julio, 1 y 2 de agosto a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 de la noche.

Tipos de queso y precios que habrá en la Feria del Queso de Tonantzintla

Se espera la afluencia de entre 10 mil y 12 mil personas a la junta auxiliar de Santa María Tonanzintla, así como una derrama económica de entre 2.8 a 3.5 millones de pesos.

El asadero es uno de los quesos más caros por su calidad y su presentación; su costo oscila en 320 pesos por kilo, mientras que el oaxaca 160 por kilo, dependiendo su cremosidad.

Además, se estima que alrededor de cuatro toneladas de queso se van a distribuir entre los asistentes consumidores.

Por otra parte, se anunció que habrá presentaciones culturales, artísticas y folclóricas

El ingrediente principal es el queso artesanal que los productores trabajan en su vigésima quinta edición de esta feria; con procesos artesanales ofrecerán precios competitivos para que toda la familia los deguste.

Con información de N+

JAPR