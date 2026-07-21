¿Dónde Ver La Guelaguetza 2026 En Vivo? Programa de Actividades del 20-27 de Julio y Cuánto Dura

Ha iniciado La Guelaguetza, la fiesta de mayor tradición en Oaxaca, por lo que miles de personas viajan al estado para vivir las distintas actividades que engloba este evento. Que el no estar físicamente no te impida disfrutar la riqueza cultural de este momento único en el año. En N+ te compartimos el link para ver la Guelaguetza 2026 en vivo, el programa de actividades del 20 al 27 de julio y cuánto dura.

Este lunes arrancaron las celebraciones con el afamado "Lunes del Cerro", mientras la agenda sigue en la gran celebración cultural y étnica, con orígenes desde antes del año 1848, cuando se reguló la "danza de la Pluma" mediante un decreto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Guelaguetza 2026: Así Arranca el Primer Lunes del Cerro en Oaxaca

¿Cuál es el programa de actividades de la Guelaguetza 2026?

El origen del término Guelaguetza se deriva del vocablo zapoteco "guendalezaa", que significa “Ofrenda, presente o cumplimiento”.

Programa general de la Guelguetza 2026. Foto: Guelaguetza

¿Dónde ver la Guelaguetza 2026 en vivo?

La transmisión de la Guelaguetza 2026 en vivo puede seguirse en TV abierta a través de transmisiones que hacen los canales culturales del Estado, pero también puedes verla en línea a través de los canales oficiales del evento en redes sociales. Acá te dejamos el link: https://www.facebook.com/guelaguetzaoficial.

También puedes sintonizarla a través de la señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) en YouTube:

¿Cuánto dura la Guelaguetza?

El "Lunes del Cerro", la fecha más importante de esta celebración, se realiza dos veces en la temporada: los días 20 y 27 de julio, con una duración de alrededor de tres horas por representación.

Esta segunda representación del "Lunes del Cerro" está relacionada con el permiso otorgado en la época colonial para la celebración de la Guelaguetza, luego de que se relacionó con la llamada Fiesta de Corpus de la Iglesia del Carmen Alto, templo que las Carmelitas construyeron en las faldas de un cerro al que los zapotecas habían llamado de la Bella Vista.

Se permitía al pueblo hacer un festejo laico, a partir del lunes siguiente al 16 de julio y a los ocho días siguientes. Desde entonces, es una verbena popular conocida como la “Octava del Lunes del Cerro” o segundo lunes del cerro.

Sin embargo, en la actualidad, las actividades duran todo el mes de julio, incluyendo ferias gastronómicas, exposiciones artesanales y representaciones artísticas.