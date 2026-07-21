Cultura

¿Dónde Ver La Guelaguetza 2026 En Vivo? Programa de Actividades del 20-27 de Julio y Cuánto Dura

No te quedes con las ganas de ver la Guelaguetza 2026 en vivo; checa aquí el link para seguir la transmisión, consulta las actividades del 20 al 27 de julio y conoce cuánto dura la gran fiesta.

Guelaguetza 2026Ha dado inicio la fiesta de la Guelaguetza 2026 en Oaxaca y aquí te decimos dónde verla en vivo. Foto: Facebook Guelaguetza Oficial
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