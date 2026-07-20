Anuncian la Feria de la Cecina 2026 en Atlixco, Puebla; ¿Cuánto Costará el Kilo?

El Pueblo Mágico poblano de Atlixco se caracteriza por realizar eventos especiales para cada uno de sus platillos o ingredientes tradicionales, y en esta ocasión será el turno de promover la cecina.

En N+ Puebla te damos todos los detalles sobre la Feria de la Cecina 2026 que se realizará en este municipio poblano: las fechas en que se llevará a cabo, y el costo que tendrá el kilogramo de este tipo de carne.

Feria de la Cecina 2026 en Atlixco, Puebla: Fechas y precios

La Feria de la Cecina 2026 en Atlixco, Puebla, se realizará el sábado 1 y el domingo 2 de agosto en el Centro de Convenciones municipal contando con la presencia de 11 expositores de carne y 11 expositores de guarniciones, todos provenientes de los mercados locales.

El kilogramo de cecina tendrá un precio de 440 pesos, mientras que el plato de guarniciones que contiene nopal, queso y chiles en vinagre tendrán costos entre 100 y 220 pesos.

Para estos dos días se espera una afluencia de 18 mil personas y los organizadores esperan una venta aproximada de cinco toneladas de cecina, por lo que se estima una derrama económica superior a los dos millones de pesos.

Cumple 18 años la Feria de la Cecina en Atlixco, Puebla

En 2026 la Feria de la Cecina vivirá su edición número 18 en el municipio poblano de Atlixco, destacando el valor de las 60 familias que mantienen vigente la preparación artesanal de este tipo de carne.

El evento también representa una oportunidad para que visitantes, restauranteros y compradores mayoristas conozcan la calidad de la cecina atlixquense, fortaleciendo su posicionamiento como uno de los productos gastronómicos más representativos de la región y del estado.

Con información de N+

GMAZ