Cultura

Anuncian la Feria de la Cecina 2026 en Atlixco, Puebla; ¿Cuánto Costará el Kilo?

En N+ Puebla te damos los detalles de este evento que se llevará a cabo en uno de los Pueblos Mágicos más cercanos a la capital poblana.

Feria de la Cecina 2026 en Atlixco Puebla Fechas Precios Sede ExpositoresFoto: Facebook Ayuntamiento de Atlixco

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¿Sabías que la Feria de la Cecina espera 18 mil visitantes? No te pierdas este evento en Atlixco el 1 y 2 de agosto.

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