Estilo de vida

¿Qué Plantas Crecen Mejor en Puebla? Más de 10 Opciones Ideales para tu Hogar

Las plantas de ornato, frutales y de interior más comunes en Puebla se dan gracias al clima templado subhúmedo de la región central.

Las plantas más comunes en Puebla.Puebla cuenta con más de 150 especies de orquídeas. Foto: Gobierno de México

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Embellece tu hogar con plantas que florecen en Puebla. Aprende sobre el cuidado de hibiscos, kalanchoes y más, adaptadas al clima templado subhúmedo de la región.

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