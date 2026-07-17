¿Qué Plantas Crecen Mejor en Puebla? Más de 10 Opciones Ideales para tu Hogar

El clima en Puebla en su mayoría es templado subhúmedo con lluvias en verano, lo que resulta ideal para una gran variedad de plantas; En N+ te decimos más de diez opciones para tener en casa y cómo cuidarlas.

Con temperaturas medias anuales de 18 °C en los valles centrales, hay plantas de ornato, frutales y de interior que se adaptan muy bien en la zona metropolitana y diferentes regiones, además, el estado poblano cuenta con municipios que destacan por ser lugares ideales para que florezcan, entre ellos están Atlixco, Huauchinango y Xicotepec de Juárez.

Lista de las plantas y flores más comunes en Puebla y cómo cuidarlas

Espatifilo: Ideal para tu hogar u oficina, crece en lugares con luz indirecta solo en las primeras horas de la mañana o al atardecer.

Anturio: Un joya natural color roja, necesita de mucha luz pero indirecta, por lo que debes colocarlo en un lugar muy iluminado sin sol directo.