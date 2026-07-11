¿Qué Se Necesita Para Ir a Noruega Desde México?

El Mundial 2026 ha dejado claro que la afición mexicana no olvida: tras la eliminación ante Inglaterra, el apoyo nacional se ha volcado por completo hacia Noruega. Con el interés por el país nórdico por las nubes, la pregunta del millón en redes sociales es: ¿Qué tan difícil y costoso es viajar a la tierra de los vikingos desde México?

El mito de la visa

La buena noticia para los viajeros es que los ciudadanos mexicanos no necesitan una visa de turista para estancias menores a 90 días, ya que Noruega forma parte del Espacio Schengen. Entonces, ¿qué si se necesita? Aquí te decimos:

Pasaporte vigente: Debe tener una validez mínima de 3 meses posteriores a la fecha planeada de salida de Europa.

Permiso ETIAS: Este nuevo requisito de pre-autorización electrónica entra en vigor el último trimestre de 2026. El trámite se realizará completamente en línea, tendrá un costo aproximado de 7 euros (unos 140 pesos mexicanos) y será obligatorio para abordar.

El ETIAS es una autorización electrónica previa al viaje que la Unión Europea implementará para los ciudadanos de más de 60 países —incluido México— que actualmente están exentos de visado para ingresar al Espacio Schengen (el área de libre circulación que incluye a Noruega).

En el control migratorio: Es indispensable presentar comprobante de alojamiento (hotel o carta invitación), boleto de regreso a México y demostrar solvencia económica para el viaje. Aunque el seguro médico internacional no es estrictamente obligatorio para turismo corto, las autoridades lo recomiendan ampliamente debido a los altos costos de la salud privada allá.

¿Cómo se llega y cuánto cuesta el vuelo?

No existen vuelos directos desde México hasta Oslo (la capital noruega), por lo que obligatoriamente se debe realizar al menos una escala en algún centro de conexiones de Estados Unidos o Europa.

Rutas comunes: Las conexiones más eficientes suelen ser a través de aeropuertos como Ámsterdam, Fráncfort o Múnich, París o Madrid.

Ojo con las escalas en EUA: Si eliges una aerolínea estadounidense recuerda que necesitarás obligatoriamente la visa americana vigente, aunque solo estés de tránsito en el aeropuerto.

Precios de los boletos: Un vuelo redondo saliendo desde la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey oscila normalmente en 24 mil pesos mexicanos en clase económica, dependiendo de la anticipación y las escalas. En temporada alta o fechas muy cotizadas o próximas, las tarifas pueden elevarse por encima de los 40 mil pesos.

La corona noruega

Un dato importante a considerar es que Noruega no utiliza el euro, sino la corona noruega (NOK) y es considerado uno de los países con el costo de vida más alto de Europa, por lo que el presupuesto para hospedaje y comidas suele ser considerablemente mayor que en los destinos europeos tradicionales del sur.