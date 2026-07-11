Toros Arremeten Entre Multitud y Fan Es Corneada en el Rostro Durante Encierro en España

Los seis toros y los cabestros que los acompañaban arremetieron entre una multitud de aficionados en San Fermín.

Caótico encierro en San Fermín, EspañaCaótico encierro en San Fermín, España. Foto: AP
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