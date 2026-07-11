Localizan a una Persona Sin Vida Sobre la Avenida Internacional en Tijuana

Alrededor del mediodía de este sábado fue localizada una persona sin vida sobre la avenida Internacional, a la altura de la avenida Ocampo, en Tijuana, lo que generó un operativo por parte de las autoridades y afectaciones a la circulación vehicular.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Guardia Nacional acudieron al sitio tras recibir el reporte para resguardar la escena e iniciar las diligencias correspondientes.

Cierre parcial provocó congestionamiento vial

Como parte de los trabajos periciales, las autoridades realizaron el cierre parcial de un carril de la avenida Internacional con dirección a la Zona Río, lo que ocasionó congestionamiento vial durante varias horas.

Automovilistas que transitaban por la zona tuvieron que disminuir la velocidad y utilizar carriles alternos mientras se desarrollaban las investigaciones.

Fiscalía investigará las causas del fallecimiento

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de la persona localizada ni las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Será la Fiscalía General del Estado la encargada de realizar las investigaciones y los dictámenes periciales para determinar la causa de muerte.

Información Perla Velázquez

APG