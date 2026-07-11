Localizan a una Persona Sin Vida Sobre la Avenida Internacional en Tijuana

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la identidad de la víctima y la causa del fallecimiento

Localizan cuerpo sin vida dentro de vehículo en TijuanaFoto: N+

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Congestionamiento vial en Tijuana por operativo tras localizar a una persona sin vida. La Fiscalía trabaja para esclarecer el caso. Infórmate sobre el avance de la investigación.

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