¿Cuántos Años Tiene Haaland, Quién es Su Novia y Qué Estudia?

Erling Braut Haaland es actualmente el delantero centro del Manchester City y el referente absoluto de la Selección de Noruega. Su nombre acapara los titulares de la prensa internacional debido a su impacto histórico en la Copa del Mundo de 2026, donde ha liderado la sorpresiva y contundente carrera de su país hasta los cuartos de final.

Se ha consolidado como el máximo anotador del torneo tras firmar actuaciones memorables, incluida la eliminación de Brasil. Su potencia física y su instinto dentro del área lo han convertido en el futbolista más determinante en este momento.

Haaland en privado

Más allá del terreno de juego, el atacante noruego, con el número 9 en su camiseta, tanto en el Manchester como en la selección, vive un momento de plena madurez a sus veinticinco años de edad. Nació el 21 de julio del año 2000 y ha logrado compaginar la exigencia de la élite deportiva con una estabilidad emocional que comparte con su pareja, Isabel Haugseng Johansen.

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Ambos se conocen desde la infancia en su natal Bryne, donde ella también practicaba fútbol en las categorías inferiores. La relación se ha fortalecido con los años, sobre todo con la llegada de su primer hijo en 2024, llamado Odin.

En el aspecto académico, la trayectoria de Haaland destaca por su temprana y absoluta dedicación al deporte. El futbolista no cuenta con estudios universitarios ni formación superior formal, ya que optó por dejar las aulas a los quince años, coincidiendo con su debut profesional en el Bryne FK, el club de su infancia donde dio sus primeros pasos. Poco tiempo después, su traspaso al Molde FK terminaría de proyectar el enorme potencial que hoy lo distingue.

Desde esa adolescencia temprana, el jugador sustituyó los programas educativos tradicionales por un aprendizaje enfocado por completo en la disciplina de alto rendimiento, la preparación física estricta y el estudio táctico del juego; una apuesta que hoy lo tiene en la cumbre del deporte mundial.