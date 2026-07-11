¿Cuántos Años Tiene Haaland, Quién es Su Novia y Qué Estudia?

El delantero Erling Haaland consolida su estatus como una de las máximas figuras del fútbol internacional durante el Mundial 2026; aquí te contamos su edad, quién es su pareja y si estudia.

Haaland se ha robado los reflectores este Mundial 2026. Foto: APHaaland se ha robado los reflectores este Mundial 2026. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+