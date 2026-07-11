Guardia Revolucionaria Iraní Cierra el Estrecho de Ormuz; "Hasta Nuevo Aviso", Dice

Teherán advirtió que responderá a cualquier intento de reabrir la estratégica vía marítima

Estrecho de Ormuz. Foto: AFPEstrecho de Ormuz. Foto: AFP

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¡Alerta en el Estrecho de Ormuz! Irán cierra esta crucial vía marítima y advierte con una respuesta firme a cualquier intento de reapertura. ¿Qué significa esto para el comercio mundial?

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El Estrecho de Ormuz Vuelve a Ser Cerrado por Irán "Hasta Nuevo Aviso", Dice la Guardia Revolucionaria