Guardia Revolucionaria Iraní Cierra el Estrecho de Ormuz; "Hasta Nuevo Aviso", Dice

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado "hasta nuevo aviso" y que cualquier interferencia extranjera para abrir una "ruta ilegal" en la región recibirá una respuesta contundente, informó en la madrugada de este domingo la radiodifusora estatal iraní IRIB.

El cuerpo armado iraní señaló -en un comunicado- que la decisión fue tomada después de que varias embarcaciones ignoraran la advertencia de transitar exclusivamente por una zona autorizada.

Según la información difundida por IRIB, un buque puso en peligro la seguridad marítima, por lo que la armada de la Guardia Revolucionaria lo detuvo tras hacer disparos de advertencia.

Las autoridades iraníes manifestaron que no permitirán el paso de embarcaciones mientras continúe la interferencia de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y que dicha determinación se mantendrá "hasta nuevo aviso".

En el comunicado, también se indica que cualquier acción de Estados Unidos en contra de Irán recibirá una respuesta firme, lo que incluye ataques contra bases enemigas en la región.

Ejército de EUA lanza nueva ronda de ataques contra Irán

El ejército estadounidense anunció el sábado el lanzamiento de una nueva ronda de ataques contra Irán, después de que Teherán atacara "descaradamente" un buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz.

Según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos, se trató de la tercera ronda de ataques contra Irán esta semana, "después de que las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaran flagrantemente al M/V GFS Galaxy, un buque portacontenedores con bandera chipriota que transitaba por el estrecho de Ormuz".

"Estados Unidos está imponiendo un alto costo al seguir menoscabando la capacidad de Irán para atacar a marineros civiles y buques comerciales que transitan libremente por el estrecho", dijo el CENTCOM, añadiendo que los ataques se estaban llevando a cabo bajo la dirección del presidente Donald Trump.