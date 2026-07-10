Esta Es la Orden de Trump Si Es Asesinado: El Pentágono Ya Tiene Instrucción

Esto dijo Donald Trump sobre las acciones que debe tomar el Pentágono en caso de que lo asesinen

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la OTANDonald Trump, presidente de Estados Unidos, en la OTAN. Foto: Reuters

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Trump revela las instrucciones que dio al Pentágono, si es asesinado ¿Qué más dijo el presidente de Estados Unidos?

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