Esta Es la Orden de Trump Si Es Asesinado: El Pentágono Ya Tiene Instrucción

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló hoy, 10 de julio de 2026, que ya dio instrucciones al Pentágono para tomar acciones en caso de que sea asesinado; esto dijo el mandatario estadounidense sobre la petición que le hizo a las autoridades de su país.

¿Qué pidió Trump al Pentágono en caso de asesinato?

Este viernes, el presidente Trump dio a conocer que ya dejó instrucciones al Pentágono en caso de que sea asesinado, como resultado de un supuesto complot de Irán.

En una entrevista para el diario estadounidense The New York Post, Trump declaró que lleva “mucho tiempo en su lista” y que “es a lo que nos enfrentamos”.

Por esta razón, Trump pidió al Pentágono bombardear a Irán a "niveles nunca antes vistos”, mencionó el mandatario estadounidense.

Trump también desmintió que Israel haya advertido a Estados Unidos de que Irán tendría un nuevo plan para asesinarlo y sostuvo que la República Islámica lo considera un objetivo desde hace varios años: "He estado en el número uno durante mucho tiempo, y así es la vida, ¿sabes?”.

"Espero que me echen de menos", agregó el mandatario republicano.

Escala conflicto entre Estados Unidos e Irán

El conflicto entre Estados Unidos e Irán escaló en los últimos días, luego de los recientes enfrentamientos militares y amenazas cruzadas, que pusieron fin al alto el fuego acordado el mes pasado.

Trump reconoció el miércoles, 8 de julio de 2026, en la cumbre de la OTAN, que se realizó en Turquía, que es uno de los principales objetivos de Irán, y vinculó esas amenazas con el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, en 2020, en una operación ordenada durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos.

Este jueves, 9 de julio de 2026, Irán enterró al líder supremo, Alí Jameneí, quien murió en un bombardeo el 28 de febrero, en el inicio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

RMT