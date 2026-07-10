Sepultan a Alí Jamenei en Mashhad al Final de Un Multitudinario y Extenso Funeral

El entierro en Mashhad, se produce luego de una semana de procesiones fúnebres multitudinarias, concentraciones y ceremonias de duelo

Una multitud se reúne en Mashhad, con motivo del entierro del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.Foto: Reuters

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Irán despide a Alí Jamenei en un funeral multitudinario en Mashhad. Su hijo Mojtaba, desfigurado tras el ataque, permanece oculto.

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