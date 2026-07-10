Muere en Francia una Joven Durante Celebraciones por la Victoria sobre Marruecos

La madrugada del viernes murió durante las celebraciones por el triunfo de Francia sobre Marruecos una joven de 17 años.

La joven falleció en la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries, luego de caer de un camión mientras participaba en los festejos por la victoria de Francia en los cuartos de final del Mundial, según informó la prensa francesa.

Según el diario regional La Voix du Nord, la adolescente se había subido a la parte trasera de un camión que circulaba sin remolque para integrarse a la caravana de vehículos que recorría el centro de la ciudad, después del partido.

Durante el recorrido perdió el equilibrio, cayó al suelo y fue arrollada por el propio vehículo.

Los servicios de emergencia que acudieron al sitio confirmaron el fallecimiento de la joven, que murió en el acto.

Menor trasladado a un hospital

Otro menor que estuvo presente al momento del accidente fue trasladado a un hospital en estado de conmoción.

La prensa francesa indicó también que el conductor del camión fue detenido y permanecía bajo custodia policial, en tanto, las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Con información de EFE.

LECQ