Muere en Francia una Joven Durante Celebraciones por la Victoria sobre Marruecos

La joven falleció en la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries, después de caer de un camión mientras participaba en los festejos

Una joven falleció en la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries, mientras participaba en los festejos por la victoria de Francia.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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Una celebración se convierte en tragedia: joven de 17 años fallece en Francia tras caer de un camión durante los festejos por la victoria sobre Marruecos.

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