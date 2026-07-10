¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 10 de Julio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Elementos de la Guardian Nacional atienden un accidente vial en la México-QuerétaroElementos de la Guardian Nacional atienden un accidente vial en la México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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Este viernes 10 de julio, ¿la autopista México-Querétaro presenta cierres? Infórmate sobre el tráfico y toma precauciones para llegar a tiempo a tu destino.

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