¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 10 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 10 de julio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 10 de julio de 2026, las autoridades no reportaron problemas viales o afectaciones en esta importante vía.

Mientras que el jueves 9 de julio, se registró lo siguiente:

05:40 horas: En el km 89, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles en la gasa de incorporación a la Autopista Arco Norte, por atención de accidente (salida del camino de tracto camión).

08:18 horas: Continúa reducción de carriles en el km 89, dirección Querétaro, en la gasa de incorporación a la Autopista Arco Norte, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

09:42 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 89, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

10:51 horas: Reducción de carriles en el km 124, dirección Querétaro, por atención de salida del camino y volcadura de vagoneta.

11:31 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 124, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

15:46 horas: En el km 56, dirección a Querétaro, hubo carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

16:29 horas: En el km 104, dirección a la CDMX, se registró reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado).

18:43 horas: Del km 153 al 158, dirección a la CDMX, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

20:13 horas: En el km 52, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

21:39 horas: Reducción de carriles en el km 157, dirección a la CDMX, por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM