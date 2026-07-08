Accidente de Policías Hoy Deja Heridos: Así Quedó Patrulla Cerca de Metro Escuadrón 201

La mañana de hoy, 8 de julio de 2026, se registró un accidente de policías, donde hubo heridos; así quedó la patrulla cerca del Metro Escuadrón 201.

El percance ocurrió sobre el Eje 3 Oriente, en el cruce con Agustín Yáñez, a un costado de la estación Escuadrón 201 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde se desplegó un operativo de emergencia.

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El camión de reparto que chocó contra la patrulla ocasionó que quedara destrozada de la parte delantera.

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