Accidente de Policías Hoy Deja Heridos: Así Quedó Patrulla Cerca de Metro Escuadrón 201

Personal de emergencias acudió a la zona para dar atención a los lesionados

AccidenteAccidente de policías en Iztapalapa. Foto: N+
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