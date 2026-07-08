Accidente de Policías Hoy Deja Heridos: Así Quedó Patrulla Cerca de Metro Escuadrón 201
Personal de emergencias acudió a la zona para dar atención a los lesionados
Personal de emergencias acudió a la zona para dar atención a los lesionados
La mañana de hoy, 8 de julio de 2026, se registró un accidente de policías, donde hubo heridos; así quedó la patrulla cerca del Metro Escuadrón 201.
El percance ocurrió sobre el Eje 3 Oriente, en el cruce con Agustín Yáñez, a un costado de la estación Escuadrón 201 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde se desplegó un operativo de emergencia.
El camión de reparto que chocó contra la patrulla ocasionó que quedara destrozada de la parte delantera.
Información en desarrollo.