Oficial: Rafael Márquez Es el Nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana

La Federación Mexicana de Futbol hizo oficial la designación de Rafael Márquez como nuevo director técnico de la selección mexicana, luego de la salida de javier Aguirre tras el Mundial 2026. Márquez fue auxiliar del 'Vasco' en la pasada Copa del Mundo y ahora será el encargado de encabezar el próximo ciclo mundialista.

De acuerdo con el comunicado de la FMF, "Mikel Arriola, designó hoy a Rafael Márquez Álvarez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México, dando continuidad al Proyecto Deportivo 2030, presentado el 1 de agosto de 2024, cuando se anunció su incorporación como auxiliar técnico de Javier Aguirre dentro del proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026".

La FMF designa a Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/saIlfrQzHp — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Recordemos que 'Rafa' Márquez formó parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre durante su tercera etapa al frente del equipo nacional, con la encomienda de tomar las riendas de la selección de cara a la Copa del Mundo de 2030.

¿Quién es Rafael Márquez, el nuevo DT de la selección mexicana?

Rafael Márquez es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de México, siendo el único futbolista nacido en el país que logró ganar dos veces la UEFA Champions League. Como jugador de la Selección Nacional de México, disputó cinco Mundiales, conquistó la Copa FIFA Confederaciones 1999 y obtuvo los títulosde la Copa Oro de la Concacaf en 2003 y 2011.

Además hizo una gran carrera en el balompié europeo. Jugó para el Mónaco, en Francia; Barcelona, en España, y el Hellas Verona, en Italia.

Luego de su retiro como jugador, Márquez comenzó su andar como estratega y dirigió a la filial juvenil del Barcelona, el Barça Atlétic. Posteriormente, aceptó el llamado de la selección mexicana para formar parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre, con la finalidad de implementar un proyecto a largo plazo del que ahora será el principal responsable.