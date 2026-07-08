Oficial: Rafael Márquez Es el Nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana

La Federación Mexicana de Futbol hizo oficial la designación de Rafael Márquez como nuevo entrenador de la selección mexicana

Rafael Márquez durante un partido de la selección mexicana como auxiliar técnicoFoto: Getty Images
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