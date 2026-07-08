Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Presas este 8 de Julio de 2026

Conoce aquí cómo está el Cutzamala hoy luego de semanas de lluvias; así como datos de este importante sistema que abastece agua a la CDMX

El Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEl Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que el Cutzamala aporta el 26% del agua a CDMX? Descubre cómo las lluvias han beneficiado este sistema esencial.

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