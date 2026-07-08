Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Presas este 8 de Julio de 2026

Las lluvias que se han registrado en las últimas semanas han favorecido el incremento en los niveles del Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México.

Ante ello, aquí en N+ te decimos cómo está el nivel de las presas que lo integran hoy, 8 de julio de 2026.

Cabe señalar que el nivel del Cutzamala sigue al alza, pues incluso su nivel de almacenamiento cerró en 69.51% en junio de 2026, 16.65 puntos porcentuales más que el mismo mes del año pasado, que fue de 52.86%.

¿Sabías que?

El Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua.

Aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán , y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

De las 7 presas que integran el sistema, 3 son de almacenamiento : Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines.

Mientras que 4 presas son derivadoras: El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

Así están las presas del Cutzamala hoy

En su reporte diario, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable dieron a conocer cómo se encuentra el nivel de las tres principales presas, con corte al 7 de julio de 2026:

Villa Victoria : Está al 65.57% de su capacidad, al registrar 121.791 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 78.03% de su capacidad, al registrar 307.725 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 60.25% de su capacidad, al registrar 121.949 millones de metros cúbicos de agua.

En total, el Sistema Cutzamala se encuentra al 70.47% de almacenamiento, con 551,465,000 metros cúbicos.

Suministro de agua a la CDMX y zona metropolitana

De acuerdo con información del Gobierno de México, el Sistema Cutzamala tiene infraestructura para el almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua potable para la población e industria de la Ciudad de México y el Estado de México.

Además, es considerada una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, en su punto más alto.

Este sistema se extiende por Michoacán, Estado de México y Ciudad de México.

Aporta el 26% del agua potable que se consume en el valle de México.

El resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales que operan con normalidad.

Y “como toda obra de infraestructura, debe recibir mantenimiento preventivo periódico, y se deben atender situaciones de emergencia que pongan en riesgo el abastecimiento y su integridad”, indicó.

SPB