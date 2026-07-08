Yolanda Andrade Reaparece en Video Durante Recaída por ELA: ¿Cómo Está su Estado de Salud Hoy?

Yolanda Andrade volvió a ser noticia luego de que reapareciera en un estado de pleno dolor y con afectaciones físicas, lo que generó preocupación entre sus seguidores. La conductora padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa sin cura que le ha afectado progresivamente la movilidad y el habla.

En esta nueva aparición se le observa con otro ojo afectado, una imagen que se suma a una serie de videos recientes en los que la conductora ha mostrado, con crudeza, el avance físico de su enfermedad.

El testimonio de Yolanda Andrade sobre su enfermedad

Andrade ha optado por documentar de forma pública el curso de su enfermedad. En videos previos, la conductora ha hablado sobre lo que quisiera hacer "antes de morir", ha compartido lo que le dice su amiga Thalía en medio de este proceso, y en una ocasión rompió en llanto al describirse como alguien "atrapada en otro cuerpo", en referencia a cómo la ELA ha ido limitando su capacidad de movimiento pese a mantener plena conciencia de su entorno.

¿Qué es la ELA y por qué preocupa su evolución?

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras encargadas de controlar los músculos voluntarios. Con el tiempo, quienes la padecen pueden perder la capacidad de caminar, hablar, tragar y, eventualmente, respirar sin asistencia. Actualmente no existe una cura, y los tratamientos disponibles buscan retrasar su progresión y mejorar la calidad de vida del paciente.

Hasta el momento, ni Yolanda Andrade ni su equipo cercano han emitido un comunicado oficial detallando con precisión su estado de salud actual.