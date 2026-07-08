Yolanda Andrade Reaparece en Video Durante Recaída por ELA: ¿Cómo Está su Estado de Salud Hoy?

Yolanda Andrade reaparece en video durante una recaída por ELA. Te contamos cómo sigue su estado de salud tras la fuerte recaída y hospitalización reportada.

yolanda-andrade-recaida-ela-estado-de-saludFoto: GettyImages

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Preocupación por Yolanda Andrade: su lucha contra la ELA se intensifica. Conoce más sobre su reciente recaída y cómo sigue enfrentando esta enfermedad.

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Yolanda Andrade Reaparece en Video Durante Recaída por ELA: ¿Cómo Está su Estado de Salud Hoy?