Gaby Espino en Polémica: Critican a la Actriz por Promover Negocio tras Tragedia en Venezuela

Gaby Espino fue criticada en redes por promocionar su negocio mientras Venezuela enfrenta los estragos de recientes terremotos. Así respondió la actriz a la polémica.

gaby-espino-criticas-negocio-terremotos-venezuelaFoto: GettyImages

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Polémica en redes: Gaby Espino defiende su derecho a trabajar tras ser criticada por promover su negocio durante la crisis en Venezuela. ¿Qué opinas de su respuesta?

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