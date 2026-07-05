¿Quién es Jaydy Michel, la Modelo y Actriz que Apoya desde España a Rafa Márquez en el Tri?

El trabajo de Rafa Márquez en la dirección técnica de la Selección Mexicana ha sido reconocido por los aficionados, especialistas y colegas, pero los aplausos para el exfutbolista también llegan del otro lado del océano Atlántico, donde la actriz y modelo Jaydy Michel ha expresado su admiración y apoyo.

Pero también ha señalado su felicidad por verlo triunfar y destacó su papel del otro lado de la cancha, luego de su retiro como futbolista en 2018.

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¿Quién es Jaydy Michel?

Jaydy Michel es una actriz y modelo nacida en Guadalajara, México. Fue conductora del programa ¿Mexico's Next Top Model' e interpretó a Celia en la exitosa serie de televisión española, Los Serrano.

Luego de estudiar periodismo por algunos años, fue introducida al mundo del modelaje y se mudó a Europa para desarrollar una carrera profesional como modelo.

Inició su carrera a los 18 años y, además de campañas, compitió en concursos de belleza como Miss Jalisco.

Desde 2006 tiene una relación amorosa con Rafael Márquez. El 4 de enero de 2011 la pareja se casó en una playa de Manzanillo, México.

El 16 de junio de 2016 nació Leonardo, el primer hijo de la pareja, segundo de Jaydy y tercero de Rafael.

La modelo tuvo a su primera hija, Manuela Sánchez, en 2001, con el cantante Alejandro Sanz, de quien se divorció en 2005.

Futuro de Rafa Márquez en la Selección Mexicana

El exjugador del Barcelona se desempeña actualmente como auxiliar técnico y tras terminar la Copa del Mundo 2026, se espera que reciba la estafeta como director técnico del equipo.

Márquez ya tiene firmado su contrato con la Federación Mexicana de Fútbol hasta 2030 y será el sucesor del seleccionador Javier Aguirre.