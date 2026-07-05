¿Quién es Jaydy Michel, la Modelo y Actriz que Apoya desde España a Rafa Márquez en el Tri?

La modelo ha expresado su admiración por el trabajo de Rafael Márquez como auxiliar técnico de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Quién es Jeydy Michel, la actriz, modelo y esposa de Rafa MárquezJeydy Michel, actriz y modelo mexicana. Foto: Getty Images | Archivo
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