¿Taylor Swift Construye un Castillo para su Boda Dentro del Madison Square Garden? Esto se Sabe

La boda más esperada del año ya tiene decorado de cuento de hadas, literalmente. A días del rumoreado enlace entre Taylor Swift y Travis Kelce, programado para el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, las imágenes captadas fuera del icónico recinto confirman que algo monumental está tomando forma en su interior.

¿Un castillo dentro del MSG?

Fuentes cercanas a la boda revelaron a TMZ que un enorme castillo está siendo construido dentro de un jardín al interior del MSG, convirtiendo el legendario recinto en un escenario de cuento de hadas para la fecha pactada. La misma fuente obtuvo un video de una gigantesca escalera blanca siendo introducida al venue con una grúa, en lo que parecería ser otra pieza de ese set.

Los camiones ya están estacionados fuera del venue descargando decoración, con etiquetas que leen "Garden Party 1 (scenic)" y las iniciales "GP" pintadas en aerosol, detalles que los swifties no tardaron en decodificar.

Según los reportes, enormes piezas escénicas cubiertas fueron vistas siendo descargadas por equipos de producción que han trabajado sin descanso para preparar el recinto.

Crews unloaded trucks filled with large, covered equipment at Madison Square Garden on Monday, where labels reading "Garden Party 1 (scenic)" and spray-painted "GP" fueled speculation amid rumors surrounding a Taylor Swift and Travis Kelce wedding at the arena. pic.twitter.com/A6REskLs7L — CBS News (@CBSNews) June 30, 2026

Las pistas que atraparon los swifties

Fiel a su estilo, Taylor parece haber sembrado Easter eggs desde semanas antes. Cuando asistió al partido de los Knicks el 10 de junio en el mismo MSG, lució una playera con la leyenda "Stevie Knicks",guiño que muchos interpretan como referencia a Stevie Nicks, quien se rumora será una de las actuaciones del evento nupcial.

El propio etiquetado "Garden Party" también ha desatado teorías: algunos fans creen que hace referencia al compromiso de la pareja, celebrado en un jardín el año pasado, mientras que otros apuntan a que podría ser una pista de nuevo material discográfico.

A red carpet was briefly rolled out in front of Madison Square Garden ahead of Taylor Swift and Travis Kelce’s NYC wedding before being quickly removed because it was apparently put out too early. 👀 pic.twitter.com/nmkEvMoBbs — Page Six (@PageSix) June 30, 2026

Lo que confirman fuentes oficiales

Más allá de los camiones y el castillo, hay evidencia más concreta. Tres fuentes independientes confirmaron al New York Times que se presentó un permiso ante la ciudad de Nueva York para cerrar las calles alrededor del MSG del 2 de julio hasta el mediodía del 4 de julio. Además, varios miembros de los Kansas City Chiefs habrían reservado habitaciones en el Marriott Marquis de Times Square, y la empresa de producción de eventos Winick Productions solicitó autorización para montar una carpa con capacidad de entre 500 y 999 personas fuera del recinto.

La seguridad del evento es de otro nivel: los invitados deben firmar NDAs electrónicos y cada invitación tiene marca de agua digital para evitar filtraciones.

Hasta el momento, los representantes de Taylor Swift y Travis Kelce no han confirmado ni desmentido ninguno de estos detalles. Todo apunta, sin embargo, a que el 3 de julio Nueva York será escenario de la boda más grande y ya no tan secreta del año.