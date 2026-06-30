¿Taylor Swift Construye un Castillo para su Boda Dentro del Madison Square Garden? Esto se Sabe

Fuentes revelaron a TMZ que un enorme castillo de cuento de hadas está siendo construido dentro del Madison Square Garden para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce el 3 de julio.

boda-taylor-swift-travis-kelce-castillo-madison-square-gardenFoto: GettyImages

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Un castillo en el Madison Square Garden para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Fuentes confirman preparativos monumentales para el 3 de julio. ¿Qué más se sabe?

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