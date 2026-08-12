Jesús Aarón: El Primo de Alfredo Olivas que Fue Asesinado en Ataque Armado en Zapopan, Jalisco

Un ataque armado registrado la noche del lunes 10 de agosto en una taquería de Zapopan, Jalisco, cobró la vida de dos personas, entre ellas la de Jesús Aarón Olivas Cázares, identificado como primo del cantante Alfredo Olivas. El hecho se suma a una larga lista de agresiones que han golpeado a la familia del intérprete de regional mexicano en los últimos años.

¿Qué pasó en la taquería de Zapopan?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en la taquería Fermín, un negocio de comida estilo Sinaloa ubicado en el cruce de avenida Federalistas y doctor Ángel Leaño, en la colonia La Cima. De acuerdo con reportes de medios locales, un grupo de ocho hombres vestidos con ropa táctica llegó al lugar a bordo de tres camionetas, ingresó al establecimiento y abrió fuego con armas largas contra los comensales.

Tras el ataque, los responsables huyeron en sus vehículos. Empleados y clientes buscaron refugio dentro del local mientras se producían las detonaciones.

Las víctimas del ataque

En el lugar murieron dos personas: Jesús Aarón Olivas Cázares y un hombre identificado como Pedro Fidel Álvarez Sánchez. Otras tres personas resultaron heridas, entre ellas dos empleados de la taquería,de aproximadamente 22 y 25 años, que fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Verde municipal a un puesto de auxilio; uno con una lesión en la espalda y otro en el antebrazo.

Un tercer herido, identificado como Gustavo Adolfo, de 33 años, presentó dos heridas por proyectil de arma de fuego y fue llevado por el dueño del negocio, en su propio vehículo, al hospital privado Real San José.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladaron los cuerpos a sus instalaciones, mientras policías municipales, estatales y elementos del Ejército Mexicano resguardaron la zona.

La Fiscalía de Jalisco asumió las indagatorias para determinar el móvil del ataque, con revisión de cámaras de videovigilancia; hasta el momento no se han reportado detenciones.

¿Quién era Jesús Aarón Olivas Cázares?

Sobre Jesús Aarón Olivas Cázares hay poca información pública: no era una figura mediática y no se ha detallado su actividad profesional. Su parentesco con Alfredo Olivas fue confirmado por diversos medios locales, aunque hasta el momento el cantante no se ha pronunciado públicamente sobre su muerte.

Un patrón de violencia contra la familia Olivas

El ataque de esta semana no es un hecho aislado. La familia de Alfredo Olivas ha sido blanco de al menos otras tres agresiones armadas en Zapopan:

17 de abril de 2021: su hermano, Iván Alejandro Olivas, fue asesinado junto con su pareja y el hijo de ambos, un bebé de un año ocho meses, en un ataque contra el vehículo en el que viajaban, en la colonia San Juan de Ocotán. Una empleada doméstica y una niña de cuatro años, que iban en los asientos traseros, resultaron ilesas.

14 de diciembre de 2018: el padre del cantante, Alfredo Olivas Valenzuela, resultó herido en un ataque armado a su domicilio en la colonia Ciudad de los Niños.

24 de diciembre de 2018: un comando armado irrumpió en el hospital Santa María Chapalita, donde el padre del artista se recuperaba, y sus escoltas repelieron la agresión; en el enfrentamiento murieron dos agresores.

El propio Alfredo Olivas sobrevivió a un atentado en febrero de 2015, durante un concierto en la discoteca La Hacienda, en Hidalgo del Parral, Chihuahua, donde recibió seis balazos. Ese episodio inspiró su tema "El Paciente".