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Jesús Aarón: El Primo de Alfredo Olivas que Fue Asesinado en Ataque Armado en Zapopan, Jalisco

Jesús Aarón Olivas Cázares murió en un ataque armado en una taquería de Zapopan. Esto se sabe del primo de Alfredo Olivas y del caso.

quien-era-jesus-aaron-primo-alfredo-olivas-asesinado-zapopanFoto: Cuartoscuro

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La familia de Alfredo Olivas, nuevamente víctima de la violencia: su primo Jesús Aarón Olivas asesinado en Zapopan. Entérate de lo que se sabe sobre este caso.

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¿Quién Era Jesús Aarón, Primo de Alfredo Olivas Asesinado en Ataque Armado en Zapopan, Jalisco?