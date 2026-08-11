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Rosie O’Donnell Revela que el Equipo de Bill Gates la Contactaba para Hacerle Pruebas de Autismo

Rosie O'Donnell contó que el equipo de Bill Gates la llamaba "cada pocos meses" en los 90 para intentar someterla a pruebas de autismo.

Rosie-odonnell-pruebas-autismo-bill-gatesFoto: Getty Images

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Rosie O'Donnell revela que el equipo de Bill Gates la contactaba en los 90 para pruebas de autismo. Su habilidad para memorizar sorprendió a los investigadores. Descubre más sobre esta inesperada historia.

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