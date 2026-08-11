Rosie O’Donnell Revela que el Equipo de Bill Gates la Contactaba para Hacerle Pruebas de Autismo

Rosie O'Donnell reveló que, en los años 90, el equipo de investigación de Bill Gates la contactaba constantemente con la intención de someterla a pruebas para detectar si estaba dentro del espectro autista. La confesión la hizo durante una charla con Amy Poehler en el podcast "Good Hang With Amy Poehler".

Un estudio de los 90 en la Universidad de Seattle

Según contó O'Donnell, todo ocurrió cuando ella recién comenzaba como conductora de su propio talk show. En ese entonces, Gates encabezaba un amplio estudio sobre autismo en la Universidad de Seattle, en un momento en que la investigación sobre el tema todavía era escasa.

"Cuando yo empezaba con mi programa, Bill Gates estaba haciendo un gran estudio en los 90 en la Universidad de Seattle sobre autismo. Esto es de cuando no había tanta investigación al respecto. Y llamaban, cada pocos meses durante el primer año, y decían: 'Realmente nos gustaría hacerte pruebas'", relató la conductora.

La razón detrás del interés del equipo de Gates

De acuerdo con lo que O'Donnell compartió, uno de los indicadores que llamó la atención del equipo de investigación fue su capacidad para retener y recitar de memoria letras de canciones e incluso comerciales completos de televisión. Como muestra, la propia O'Donnell recitó frente a Poehler, durante la conversación, un comercial de Primatene Mist que aún recuerda palabra por palabra.

"¡No hay ninguna razón, Amy, para que tenga eso guardado en mi cabeza!", bromeó tras la demostración.

Su hijo autista le enseñó "paciencia e introspección"

La charla surgió cuando Poehler le preguntó directamente a O'Donnell si consideraba que podía ser neurodivergente, a partir de la manera en que procesa la información. Poehler insistió en que su amiga tiene una forma particular de almacenar información emocional, algo con lo que O'Donnell coincidió.

La conductora aprovechó el momento para hablar de su propio hijo, quien está dentro del espectro autista, y de lo que ha aprendido de él.

"Creo que mi hijo autista me ha enseñado paciencia e introspección, a ser más introspectiva sobre mis propias cosas", detalló O'Donnell.