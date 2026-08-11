Selección de Niños Futbolistas de Nayarit También Quedó Varada en Colombia tras Terremoto

Se dio a conocer que 58 nayaritas ya regresan a México tras quedar varados en Colombia por el terremoto de magnitud 7.4. Se trata de dos equipos de futbolistas infantiles que compitieron en un torneo internacional, al igual que un conjunto de Tijuana que se coronó en el futbol de salón.

Al respecto, la senadora mexicana Jasmin Bugarín, originaria de Nayarit, informó a través de una tarjeta informativa que desde las primeras horas se mantuvo en comunicación y dando seguimiento a la situación de los connacionales que se encontraban en Bogotá.

Actualización Importante de la situación de Nayaritas en Colombia 🇲🇽🇨🇴 pic.twitter.com/iB1dFUhlkI — Jasmin Bugarin (@JasminBugarin) August 11, 2026

¿Cuál es el estado de salud de niños futbolistas de Nayarit en Colombia?

Los padres de familia que viajaron para acompañar a sus hijos aseguraron que ellos, al igual que los niños, se encuentran fuera de peligro tras el fuerte sismo de magnitud 7.4 que sacudió este lunes distintas regiones del país.

La noticia que da tranquilidad a las familias en México es que la delegación salió de Armenia un día antes del terremoto y se trasladó a Bogotá, por lo que no les tocó vivir directamente el momento más fuerte del movimiento telúrico.

¿Dónde se ubica Armenia, Colombia?

Armenia, Colombia, se encuentra aproximadamente a 70 kilómetros en línea recta y unos 120 kilómetros por carretera del epicentro, ubicado en San José del Palmar, Chocó.

Así están mexicanos de Nayarit en Colombia

La delegación está integrada por alrededor de 58 personas, entre jugadores, entrenadores y padres de familia de Xalisco, Tepic, Tuxpan, Ruiz, Rosamorada y otros municipios del Estado.

Las dos selecciones llegaron a la final del torneo. Las categorías participantes consiguieron el segundo lugar, poniendo en alto el nombre de Nayarit en tierras colombianas.

HVI