Futbol

Selección de Niños Futbolistas de Nayarit También Quedó Varada en Colombia tras Terremoto

Dos selecciones de futbol infantil de Nayarit también viajaron a Armenia, Colombia, para participar en el torneo Futsal Kids como sucedió con un equipo de Tijuana

Revelan que Otra Selección de Niños Futbolistas, Ahora de Nayarit Está en ColombiaMás niños futbolistas, ahora de Nayarit, están en Colombia. Foto Facebook Nayar Foto
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