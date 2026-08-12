Homicidios

Detienen a Sujeto por Presuntamente Matar a Balazos a un Hombre en Tlaxcala

Plácido 'N' estaría relacionado con el hallazgo de un cuerpo con heridas de arma de fuego en el municipio tlaxcalteca de Tepeyanco.

Detenido Plácido N Homicidio Hombre Arma de Fuego San Cosme Atlamaxac Tepeyanco TlaxcalaDetienen a Sujeto por Presunto Homicidio de Hombre en Tepeyanco, Tlaxcala. Foto: Facebook Fiscalía General de Justicia

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Plácido 'N' arrestado por presunto asesinato en Tlaxcala. La víctima fue hallada con heridas de bala en San Cosme Atlamaxac. Descubre cómo avanzan las investigaciones.

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