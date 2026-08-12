Detienen a Sujeto por Presuntamente Matar a Balazos a un Hombre en Tlaxcala

Este martes 11 de agosto de 2026 se dio a conocer la detención de Plácido ‘N’ por ser el presunto responsable de un homicidio ocurrido en el municipio tlaxcalteca de Tepeyanco.

De acuerdo con las autoridades, el hoy detenido estaría relacionado con el hallazgo de un cuerpo con heridas realizadas con un arma de fuego en la comunidad de San Cosme Atlamaxac, de la demarcación antes mencionada.

Detienen a Plácido ‘N’ por homicidio de hombre en Tepeyanco, Tlaxcala

Fue aproximadamente al mediodía de este martes que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) dio a conocer la detención de Plácido ‘N’ por el presunto homicidio de un hombre en el municipio de Tepeyanco.

El hecho fue reportado el pasado 23 de mayo tras localizarse a un hombre sin vida con lesiones de bala en su cuerpo en inmediaciones de la comunidad de San Cosme Atlamaxac.

La FGJE Tlaxcala detalló que el hoy detenido sería el responsable por privar de la vida a su víctima realizando detonaciones de arma de fuego en su contra, por lo que será puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Muere joven tras sufrir ataque armado en colonia México Sur de Tehuacán, Puebla

Este martes 11 de agosto de 2026 un joven de aproximadamente 20 años de edad perdió la vida mientras se encontraba internado en el Hospital General de Tehuacán, tras ser atacado a balazos en la colonia México Sur.

La agresión ocurrió sobre la calle 23 Poniente, donde, de acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a la víctima y dispararon en su contra cuando se encontraba junto a un vehículo Audi de color blanco.

El hombre resultó herido de gravedad en el rostro y fue trasladado por medios particulares al Hospital General de Tehuacán; sin embargo, perdió la vida al momento de recibir atención médica.

Con información de N+

GMAZ