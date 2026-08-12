Canaco en Ciudad Juárez Pide Evitar Cruces a El Paso, Texas, Ante Temor de Retiro de Visas

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (Canaco) recomendó a personas con visa de turista evitar, por el momento, cruzar hacia El Paso, Texas, ante los reportes sobre posibles retiros de documentos a padres de menores nacidos en Estados Unidos.

El presidente de Canaco Juárez, Iván Pérez Ruiz, señaló que han conocido a través de redes sociales testimonios de personas que aseguran haber sido cuestionadas en los cruces internacionales y, en algunos casos, haber perdido su visa.

De acuerdo con la información proporcionada, esta situación ocurre después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva denominada 'Fin al turismo de nacimientos', que contempla acciones para impedir la entrada, negar o revocar visas a extranjeros que ingresen a Estados Unidos con el propósito de participar en turismo de maternidad.

El representante de la Canaco reconoció que existe incertidumbre entre la población debido a que no están claras las circunstancias bajo las cuales una visa podría ser retirada.

Ante este escenario, recomendó esperar a que exista mayor claridad sobre las disposiciones y, mientras tanto, considerar alternativas para realizar compras o trámites que requieran ingresar a Estados Unidos.

Canaco plantea reuniones para conocer aplicación de medidas

Pérez Ruiz planteó la posibilidad de impulsar reuniones binacionales para conocer de primera mano cómo se están aplicando las disposiciones migratorias y cuáles podrían ser sus consecuencias para las mujeres que tienen hijos nacidos en Estados Unidos.

El presidente de Canaco Juárez también señaló que se han acercado abogados que han recibido consultas relacionadas con estos casos y mencionó que algunas personas ya habrían perdido su visa.

La preocupación se ha incrementado después de que comenzaron a circular en redes sociales testimonios de madres fronterizas que aseguran haber perdido su documento tras tener hijos en Estados Unidos.