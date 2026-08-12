Sociedad

Canaco en Ciudad Juárez Pide Evitar Cruces a El Paso, Texas, Ante Temor de Retiro de Visas

La Canaco en Ciudad Juárez pide evitar cruces a El Paso tras reportes de cancelación de visas a padres con hijos nacidos en EUA.

Canaco Juárez pide evitar cruces a El Paso ante temor por retiro de visasCanaco Juárez pide evitar cruces a El Paso ante temor por retiro de visas. Foto: N+

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Canaco Juárez recomienda evitar cruces a El Paso por temor a retiro de visas a padres con hijos nacidos en EUA.

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