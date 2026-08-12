Detienen a Tres Sujetos Por Posesión de Arma de Fuego y Droga en Puebla

Este martes 11 de agosto de 2026 se dio a conocer las detenciones de tres sujetos que portaban armas de fuego sin la licencia correspondiente y llevaban consigo droga, en dos municipios del estado de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, Mario ‘N’ y Alan ‘N’ fueron detenidos en la demarcación de San Matías Tlalancaleca, mientras que Gile ‘N’ fue arrestado en calles de Chietla.

Detienen a tres hombres armados en San Matías Tlalancaleca y Chietla, Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla detuvo este martes, en distintos puntos de la entidad, a tres hombres por portación de arma de fuego sin licencia.

La primera intervención se registró en San Francisco Tláloc, localidad del municipio de San Matías Tlalancaleca, donde fueron detenidos Mario ‘N’, de 19 años y Alan ‘N’, de 18 años, quienes viajaban a bordo de una motocicleta con una pistola calibre 9 mm, cartuchos útiles y sustancias ilícitas.

#Entérate | Tres hombres armados fueron detenidos por la Policía Estatal, en distintas partes de Puebla.



📍En San Matías Tlalancaleca, se aseguró a Mario N., y Alan N., quienes viajaban a bordo de una motocicleta con una pistola, cartuchos útiles y sustancias ilícitas.



📍En… pic.twitter.com/1I4mEMk91Z — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 11, 2026

Por otra parte, en la junta auxiliar de Lagunillas de Rayón, perteneciente al municipio de Chietla, la Policía Estatal detuvo a Gile ‘N’, de 18 años, quien estaba en posesión de nueve cartuchos útiles y un objeto con características de arma de fuego, el cual contaba con un percutor adaptado.

Los tres varones quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, junto con las armas y demás indicios asegurados, a fin de determinar su situación jurídica.

Aseguran motocicleta con reporte de robo en Tepango de Rodríguez, Puebla

En el municipio poblano de Tepango de Rodríguez, elementos de la Policía Estatal de Caminos, en coordinación con la Policía Municipal, recuperaron una motocicleta con reporte de robo.

En Tepango de Rodríguez, elementos de la Policía Estatal de Caminos, en coordinación con la Policía Municipal, recuperaron una motocicleta con reporte de robo.



ℹ️ La unidad fue localizada durante los patrullajes que las fuerzas de seguridad realizaron sobre la carretera… pic.twitter.com/xK2tzGUhm2 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 12, 2026

La unidad fue localizada la tarde de este martes durante los patrullajes que las fuerzas de seguridad realizaron sobre la carretera interserrana Zacatlán-Zapotitlán, en la Sierra Norte de Puebla.

Con información de N+

GMAZ