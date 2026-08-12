Seguridad

Detienen a Tres Sujetos Por Posesión de Arma de Fuego y Droga en Puebla

Mario 'N' y Alan 'N' fueron detenidos en el municipio de San Matías Tlalancaleca, mientras que Gile 'N' fue arrestado en calles de Chietla.

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Tres jóvenes arrestados en Puebla por posesión ilegal de armas y droga. Conoce los detalles de estas detenciones en San Matías Tlalancaleca y Chietla.

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