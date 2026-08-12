Accidentes

Hallazgo de Cuerpo sin Vida Flotando en el Río Coatzacoalcos Moviliza a las Autoridades

En el río Coatzacoalcos, a la altura del Malecón Ribereño en Minatitlán, fue hallado flotando el cuerpo sin vida de un hombre, del que hasta el momento se desconoce su identidad.

Hallazgo de Cuerpo sin Vida Flotando en el Río Coatzacoalcos Moviliza a las AutoridadesLa víctima fue trasladada al SEMEFO para los estudios correspondientes. Foto: Carlos Ivan Guzman | Google Maps

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Autoridades se movilizan tras descubrir un cuerpo flotando en el río Coatzacoalcos. La identidad del hombre sigue sin ser descubierta.

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