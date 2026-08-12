Hallazgo de Cuerpo sin Vida Flotando en el Río Coatzacoalcos Moviliza a las Autoridades

Una intensa movilización por parte de autoridades y cuerpos de emergencias se registró debido al reporte en el que se informaba acerca del cuerpo de una persona flotando en el río Coatzacoalcos, a la altura del Malecón Ribereño en Minatitlán, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

Según lo informado en el sitio del hallazgo, el cuerpo fue ubicado en la zona de quioscos a un costado de la calle Francisco I. Madero e Iturbide. Derivado de estos hechos, hasta el lugar acudieron elementos de seguridad, quienes se encargaron de llevar a cabo el acordonamiento correspondiente de la zona.

La víctima fue trasladada al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los estudios correspondientes en espera de que pueda ser identificado y reclamado por sus familiares, ya que hasta el momento se desconoce su identidad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Localizan con Vida a Pescador Desaparecido Hace 16 Días entre Veracruz y Oaxaca

Menor de edad y un adulto mueren ahogados en el río Cotaxtla

En el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, se registró la movilización de cuerpos de auxilio a orillas de un río durante el transcurso de este martes 11 de agosto, debido al reporte en el que informaba sobre dos personas que perdieron la vida.

En las inmediaciones del río Cotaxtla, a la altura de la comunidad conocida como Salsipuedes, perteneciente al municipio de Medellín de Bravo, donde se reportó el fallecimiento de un adulto y un menor de edad.

Las víctimas se encontraban de vacaciones en el lugar y, según testigos, eran originarias del municipio de Córdoba; se dio a conocer que llegaron a la comunidad el pasado fin de semana y, según lo informado, ambas personas perdieron la vida en el río tras ahogarse.