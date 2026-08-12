Moviliza Incendio en Jardín de Niños Privado en San Nicolás, Nuevo León

El reporte de un incendio al interior del Jardín de Niños 'Guadalupe Amor', ubicado en la avenida Juan Pablo II, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, generó un despliegue de diversas autoridades de rescate. Fue alrededor de las 6:00 de la tarde de este martes 11 de agosto cuando vecinos de este plantel solicitaron la presencia de bomberos.

Las columnas de humo negro generadas por este incendio podían ser vistas desde metros atrás, por lo que bomberos de inmediato sofocaron las llamas para evitar que se propagaran. Minutos más tarde se confirmó que rescatistas ya se encontraban realizando labores de enfriamiento.

Autoridades informaron que durante este incendio, dentro de este jardín de niños se econtraban dos menores, mismos que fueron rescatados por dos docentes. Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas, pero paramédicos brindaron atención a una maestra que presentó una crisis nerviosa.

Investigan incendio en Jardín de Niños en San Nicolás

Se espera que sea durante las próximas horas cuando autoridades de rescate realicen una inspección en este jardín de niños para descubrir que fue lo que provocó las llamas, así como el estado en que quedó este plantel para descartar posibles daños estructurales.

Debido a los trabajos que se llevan a cabo en este punto, la avenida Juan Pablo II continuará cerrada durante un par de horas, por lo que autoridades pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas para evitar que se registre tráfico lento en esta área.