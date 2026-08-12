Accidentes

Moviliza Incendio en Jardín de Niños Privado en San Nicolás, Nuevo León

Paramédicos atendieron a una maestra que presentó un ataque de crisis nerviosa tras registrarse un incendio en un jardín de niños privado

Incendio en Jardín de NiñosEl Jardín de Niños 'Guadalupe Amor' fue consumido por incendio. Foto: N+

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Incendio en Jardín de Niños 'Guadalupe Amor' en San Nicolás moviliza a bomberos. Dos menores rescatados y una maestra atendida por crisis nerviosa. Autoridades investigan causas.

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