Camión de Ruta Provoca Choque Múltiple en Lerdo; Chófer es Menor de Edad

Un conductor, menor de edad, de un camión de la ruta Gómez-Lerdo provocó un accidente sobre la avenida Guadalupe Victoria, en Lerdo durante la tarde de este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, José N', de 17 años, circulaba por dicha vialidad cuando impactó por alcance a un taxi que se encontraba detenido para realizar una maniobra de retorno. Debido al golpe, el vehículo de alquiler fue proyectado contra una camioneta que circulaba en sentido contrario.

No se reportaron personas lesionadas de gravedad y el percance dejó únicamente daños materiales en las unidades involucradas. Agentes de Tránsito y peritos acudieron al lugar para realizar el deslinde de responsabilidades y asegurar los vehículos.

Camión de pasajeros protagoniza accidente en Saltillo

Un camión de pasajeros protagonizó un accidente sobre el distribuidor vial 'El Sarape' en Saltillo, en dirección de oriente a poniente, lo que provocó un incremento en el tráfico de la zona.

De acuerdo con el conductor, perdió el control de la unidad luego de que un camión de estacas ingresara a su carril y lo impactara en la parte trasera. Luego del golpe, el autobús terminó chocando contra la barra de protección.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y deslindar responsabilidades. No se reportaron personas lesionadas ni detenidas, mientras que una grúa retiró el camión, que se encontraba vacío, para liberar la vialidad.