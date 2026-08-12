Accidentes

Camión de Ruta Provoca Choque Múltiple en Lerdo; Chófer es Menor de Edad

Un camión de la ruta Gómez-Lerdo, conducido por un menor de edad, provocó un choque múltiple en la avenida Guadalupe Victoria en Lerdo.

Camión de Ruta Provoca Choque Múltiple en Lerdo; Chófer es Menor de EdadEl camión de ruta impactó a un taxi que circulaba por la zona. Foto: N+

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