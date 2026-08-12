Georgina Rodríguez y su Imperio Junto a Cristiano Ronaldo: Edad, Hijos y De Dónde Es

Georgina Rodríguez no es solo la esposa de Cristiano Ronaldo. Mientras consolidaba su relación con el futbolista al grado de ser una de las relaciones más mediáticas del deporte mundial, la argentina-española construyó un nombre propio en el mundo de los negocios que hoy la posiciona como empresaria, y no solo como la pareja de Ronaldo.

¿Quién es Georgina Rodríguez?

Rodríguez nació en Buenos Aires el 27 de enero de 1994, creció en Jaca, Huesca, en un entorno muy lejano del lujo que hoy la caracteriza.

A los 19 años se mudó a Madrid, donde trabajó como empleada en una boutique de la Milla de Oro. Fue ahí donde, en 2016, conoció a Cristiano Ronaldo, entonces ya una de las mayores estrellas del fútbol mundial.

La relación se hizo pública en 2017, el mismo año en que nació Alana Martina, la primera hija que Georgina tuvo con el futbolista.

Con el tiempo, ella también se involucró en la crianza de los otros tres hijos de Ronaldo, y en 2022 llegó Bella Esmeralda, tras la pérdida de su hermano gemelo, un episodio que la pareja atravesó públicamente y que marcó uno de los momentos más duros de su historia juntos.