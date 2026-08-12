Entretenimiento

Georgina Rodríguez y su Imperio Junto a Cristiano Ronaldo: Edad, Hijos y De Dónde Es

De empleada en una tienda de Gucci en Madrid a empresaria multimillonaria: los negocios con los que Georgina Rodríguez construyó una fortuna propia, más allá de Cristiano Ronaldo.

georgina-rodriguez-imperio-empresarial-negociosFoto: Getty Images
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