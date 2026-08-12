Fede Vigevani Sale de La Casa de los Famosos México: Así Fue su Emotiva Despedida

Entre lágrimas y abrazos, Fede Vigevani se despidió este martes de sus compañeros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. El influencer, quien ingresó al reality como el habitante infiltrado del público, vivió su última noche dentro de la casa antes de abandonar el juego este 11 de agosto.

¿Por qué sale Fede Vigevani de La Casa de los Famosos México?

Desde el inicio de la temporada, Fede Vigevani entró a La Casa de los Famosos México 2026 con una misión distinta a la del resto de los habitantes: no era un competidor convencional, sino un infiltrado y cómplice del público. A diferencia de los habitantes que compiten por permanecer hasta el final de la temporada, el influencer ingresó con una misión especial dentro del programa, con una participación planeada por tiempo limitado.

Fue La Jefa quien le confirmó la noticia: pasaría su última noche en la casa y su salida ocurriría al día siguiente. "Como sabíamos tú, yo y el público, tu tiempo en la casa era por tiempo limitado", le dijo La Jefa, de acuerdo con lo mostrado por el sitio oficial de Las Estrellas.

Una despedida entre lágrimas y abrazos

La noticia tomó por sorpresa a sus compañeros, quienes durante semanas lo trataron como un habitante más sin conocer del todo su verdadero papel dentro del juego. Fede participó en distintas misiones especiales y se convirtió en uno de los elementos sorpresa de esta temporada, generando situaciones inesperadas dentro de la casa.

Al momento de la despedida, el ambiente se tornó emotivo: entre lágrimas y abrazos, Fede se despidió uno a uno de sus compañeros de temporada. En medio de la ronda de despedidas, Memo Schutz protagonizó un momento que sacó risas entre los habitantes al comentar sobre su propia permanencia en el reality: "Ahora mis hijos tendrán que votar por mí".

El propio Fede reconoció que su despedida sería un momento complicado y emotivo para él.

Fede le regala el auto que se ganó en la prueba del líder a Karina Torres

Como lo había prometido, Fede Vigevani le regaló a Karina Torres el auto que se ganó en la primera prueba del líder.

El regreso de una habitante podría cambiarlo todo

La salida de Fede coincide con otra dinámica que mantiene expectantes a los seguidores del programa: Ximena Herrera y Mariana Ochoa permanecen en "El Exilio", donde esperan el resultado de la votación del público, que decidirá cuál de las dos regresará a la competencia. Ambas quedaron en esa condición tras la segunda Gala de Eliminación, y el regreso de cualquiera de las dos traerá nuevas conversaciones y cambios en las alianzas que se han formado durante los últimos días.

La decisión se conocerá durante la gala de esta noche, que se transmite a las 22:00 horas por Canal 5. Con la salida de Fede, La Casa de los Famosos México pierde a uno de sus elementos sorpresa más comentados de la temporada, mientras la competencia continúa entre los habitantes que permanecen en juego.