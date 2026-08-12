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Fede Vigevani Sale de La Casa de los Famosos México: Así Fue su Emotiva Despedida

Entre lágrimas y abrazos, Fede Vigevani se despidió de sus compañeros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos.

Fede-Vigevani-sale-de-la-casa-de-los-famosos-mexico-2026Foto: Facebook La Casa de los Famosos

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Emotiva salida de Fede Vigevani de La Casa de los Famosos México. Como infiltrado, su misión llegó a su fin. Mientras tanto, Ximena y Mariana esperan su destino en 'El Exilio'.

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