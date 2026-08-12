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Mariana Ochoa vs Ximena Herrera: Quién Regresó a La Casa de los Famosos 2026 Hoy 11 de Agosto

Mariana Ochoa y Ximena Herrera se enfrentaron por regresar a La Casa de los Famosos México 2026. Descubre quién ganó El Exilio este 11 de agosto.

Mariana-ochoa-ximena-herrera-quien-regreso-casa-famosos-mexico-2026Foto: Facebook La Casa de los Famosos

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El público decide: Mariana Ochoa vs Ximena Herrera en La Casa de los Famosos México 2026. Tras El Exilio, una regresa con ventaja. ¿Quién será? Infórmate ahora.

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