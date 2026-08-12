Mariana Ochoa vs Ximena Herrera: Quién Regresó a La Casa de los Famosos 2026 Hoy 11 de Agosto

Mariana Ochoa y Ximena Herrera se enfrentaron por una segunda oportunidad en La Casa de los Famosos México 2026. El público decidió quién regresaría a la competencia después de 48 horas en El Exilio.

La Casa de los Famosos México 2026 vivió este martes 11 de agosto una de sus noches más inesperadas: Mariana Ochoa y Ximena Herrera se disputaron el regreso a la competencia después de convertirse en las primeras eliminadas de la temporada.

La producción introdujo esta temporada una nueva dinámica llamada El Exilio, en la que las participantes eliminadas permanecieron aisladas durante aproximadamente 48 horas mientras el público votaba para decidir cuál de ellas tendría una segunda oportunidad dentro del reality.

¿Quién regresó a La Casa de los Famosos México: Mariana Ochoa o Ximena Herrera?

Por decisión del público, la integrante que regresa a la casa es Mariana Ochoa.

La decisión quedó en manos del público mediante las votaciones oficiales del programa. Tanto Mariana Ochoa como Ximena Herrera tuvieron la posibilidad de convencer a sus seguidores de darles una nueva oportunidad dentro de la casa.