Mariana Ochoa vs Ximena Herrera: Quién Regresó a La Casa de los Famosos 2026 Hoy 11 de Agosto

Mariana Ochoa y Ximena Herrera se enfrentaron por una segunda oportunidad en La Casa de los Famosos México 2026. El público decidió quién regresaría a la competencia después de 48 horas en El Exilio.
La Casa de los Famosos México 2026 vivió este martes 11 de agosto una de sus noches más inesperadas: Mariana Ochoa y Ximena Herrera se disputaron el regreso a la competencia después de convertirse en las primeras eliminadas de la temporada.
La producción introdujo esta temporada una nueva dinámica llamada El Exilio, en la que las participantes eliminadas permanecieron aisladas durante aproximadamente 48 horas mientras el público votaba para decidir cuál de ellas tendría una segunda oportunidad dentro del reality.
¿Quién regresó a La Casa de los Famosos México: Mariana Ochoa o Ximena Herrera?
Por decisión del público, la integrante que regresa a la casa es Mariana Ochoa.
La decisión quedó en manos del público mediante las votaciones oficiales del programa. Tanto Mariana Ochoa como Ximena Herrera tuvieron la posibilidad de convencer a sus seguidores de darles una nueva oportunidad dentro de la casa.
La definición estaba prevista para la gala de este martes 11 de agosto, transmitida a partir de las 22:00 horas por Canal 5 y ViX.
La participante que obtuviera más votos no sólo volvería a convertirse en habitante, sino que tendría una ventaja importante en su regreso: durante su primera semana no podría nominar ni ser nominada.
¿Cómo llegaron Mariana Ochoa y Ximena Herrera a El Exilio?
Mariana Ochoa fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026. Una semana después, Ximena Herrera se convirtió en la segunda participante en abandonar la competencia.
Sin embargo, la salida de Herrera tuvo un giro inesperado.
En lugar de despedirse definitivamente del reality, Ximena fue enviada directamente a El Exilio, donde descubrió que Mariana Ochoa ya se encontraba ahí. De esta manera, ambas quedaron nuevamente vinculadas a la competencia, aunque desde un espacio separado de la casa principal.
¿Qué pasó entre Mariana y Ximena durante El Exilio?
Las dos exhabitantes permanecieron aproximadamente 48 horas en este espacio, que podía ser seguido por los suscriptores de ViX Premium.
El Exilio contaba con condiciones mucho más limitadas que la casa principal: entre otras cosas, las participantes tenían acceso a una cocina, una cama individual, una mesa y una regadera improvisada. Durante su estancia incluso tuvieron que lidiar con la presencia de cucarachas.
La convivencia también permitió ver un lado más emocional de ambas participantes. El reencuentro entre Mariana y Ximena ocurrió poco después de la eliminación de Herrera y marcó el inicio de esta particular etapa de la competencia.
¿Cómo se podía votar por Mariana Ochoa o Ximena Herrera?
Las votaciones se realizaron a través del apartado “Vota” del sitio oficial de La Casa de los Famosos México.
De acuerdo con la información difundida por la producción, los usuarios con una suscripción activa a ViX Premium tenían hasta 10 votos, mientras que quienes no contaban con ella podían disponer de un voto diario durante las ventanas de votación establecidas por el programa.
La votación comenzó durante la pregala y se mantuvo abierta dentro de las ventanas determinadas por la producción hasta la gala en la que se definiría el regreso.
¿Qué pasa con la participante que no regrese?
La exhabitante que no resulte elegida por el público quedará definitivamente fuera de la competencia.
La definición del regreso de Mariana Ochoa o Ximena Herrera ocurre además en una noche particularmente importante para el reality, pues Fede Vigevani también tiene prevista su salida de la casa después de cumplir su misión como infiltrado.
Mariana Ochoca regresa a la casa
Tras 48 horas de incertidumbre, votaciones y una segunda oportunidad, Mariana Ochoa y Ximena Herrera se jugaron su regreso a La Casa de los Famosos México en una decisión que quedó completamente en manos del público.