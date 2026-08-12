Política

Sheinbaum Dialoga con Presidente de Goldman Sachs Sobre Inversiones en México

La mandataria abordó el Plan México, una estrategia con la que pretende elevar la competitividad del país

SheinbaumLa mandataria no explicó los puntos tratados. Foto: Presidencia de México.
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