Política

Presidenta del Senado Sufre Accidente: Laura Itzel Castillo Informa Qué le Pasó

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que sufrió una fractura de tobillo y permanecerá hospitalizada mientras atiende su agenda

Presidenta del Senado Sufre Accidente Laura Itzel Castillo Informa Qué le PasóFoto: X / @LauraI_Castillo

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