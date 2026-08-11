Presidenta del Senado Sufre Accidente: Laura Itzel Castillo Informa Qué le Pasó

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó este martes 11 de agosto de 2026, a través de su cuenta en la red social X, que sufrió una fractura de tobillo y que permanecerá hospitalizada.

La legisladora precisó que, en coordinación con su equipo de trabajo, continuará atendiendo su agenda.

En su mensaje la senadora escribió:

"Buen día, les informo que sufrí una fractura de tobillo y estaré hospitalizada. En coordinación con mi equipo de trabajo continuaré atendiendo la agenda".

Esto publicó la presidenta del Senado en su mensaje en X

Diagnóstico reportado por la propia senadora: fractura de tobillo.

Estado de salud: hospitalizada.

Continuidad de funciones: seguirá atendiendo su agenda en coordinación con su equipo de trabajo.

Buen día, les informo que sufrí una fractura de tobillo y estaré hospitalizada.

En coordinación con mi equipo de trabajo continuaré atendiendo la agenda. — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 11, 2026

Agenda legislativa, bajo coordinación con su equipo

Castillo Juárez no detalló en el mensaje el hospital donde se encuentra ni el tiempo estimado de su hospitalización.

Tampoco especificó las circunstancias en las que ocurrió el accidente. La legisladora limitó su comunicado a informar el diagnóstico y a señalar que la atención de sus actividades continuará de forma coordinada con su equipo de trabajo.