Conductor Choca Contra Barrera en Carretera Saltillo-Monterrey; Se Encuentra Grave

Un conductor resultó lesionado y fue trasladado en estado delicado a un hospital, luego de perder el control de su vehículo y chocar contra una barrera metálica sobre la carretera libre Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 34, en dirección a Monterrey.

El automóvil, conducido por Óscar Iván "N" salió de la carretera por causas aún no determinadas y terminó impactándose contra la estructura, dejando al conductor inconsciente.

Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe atendieron al hombre y lo trasladaron al Hospital Universitario de Saltillo. Elementos de la Guardia Nacional acudieron para abanderar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Conductora choca contra señalamiento vial en carretera 57

Una mujer resultó ilesa luego de sufrir un accidente automovilístico cuando circulaba sobre la carretera federal 57, a la altura del una empresa en el tramo Nava-Piedras Negras.

De acuerdo con los informes, la conductora vehículo intentó esquivar otro automóvil, pero perdió el control del volante, presuntamente, el exceso de velocidad y la falta de precaución, provocara que saliera de su trayectoria y se impactara contra un objeto fijo, correspondiente a un señalamiento vial.

A pesar de lo aparatoso del percance, la conductora no presentó lesiones y no fue necesario su traslado a un hospital.