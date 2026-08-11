Accidentes

Conductor Choca Contra Barrera en Carretera Saltillo-Monterrey; Se Encuentra Grave

Un conductor perdió el control y chocó contra una barrera metálica en la carretera Saltillo-Monterrey.

Conductor Choca Contra Barrera en Carretera Saltillo-Monterrey; Se Encuentra GraveEl conductor fue trasladado en estado delicado al Hospital Universitario de Saltillo. Foto: N+
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