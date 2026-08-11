Conductor Choca Contra Barrera en Carretera Saltillo-Monterrey; Se Encuentra Grave
Un conductor perdió el control y chocó contra una barrera metálica en la carretera Saltillo-Monterrey.
Un conductor perdió el control y chocó contra una barrera metálica en la carretera Saltillo-Monterrey.
Un conductor resultó lesionado y fue trasladado en estado delicado a un hospital, luego de perder el control de su vehículo y chocar contra una barrera metálica sobre la carretera libre Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 34, en dirección a Monterrey.
El automóvil, conducido por Óscar Iván "N" salió de la carretera por causas aún no determinadas y terminó impactándose contra la estructura, dejando al conductor inconsciente.
Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe atendieron al hombre y lo trasladaron al Hospital Universitario de Saltillo. Elementos de la Guardia Nacional acudieron para abanderar la zona y realizar las diligencias correspondientes.
Una mujer resultó ilesa luego de sufrir un accidente automovilístico cuando circulaba sobre la carretera federal 57, a la altura del una empresa en el tramo Nava-Piedras Negras.
De acuerdo con los informes, la conductora vehículo intentó esquivar otro automóvil, pero perdió el control del volante, presuntamente, el exceso de velocidad y la falta de precaución, provocara que saliera de su trayectoria y se impactara contra un objeto fijo, correspondiente a un señalamiento vial.
A pesar de lo aparatoso del percance, la conductora no presentó lesiones y no fue necesario su traslado a un hospital.