Seguridad

Realizan Operativo en Establecimientos de Productos Derivados del Cannabis en Querétaro

Autoridades federales, con apoyo de la Policía Estatal, realizaron un operativo de cateo y revisión en establecimientos de productos derivados del cannabis en la colonia Milenio, en Querétaro.

Catean Establecimientos de Cannabis en Plazas Comerciales de MilenioCatean Establecimientos de Cannabis en Plazas Comerciales de Milenio. Foto: N+

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Autoridades federales y Policía Estatal realizan operativo en negocios de cannabis en Querétaro. Conoce los detalles de esta intervención.

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