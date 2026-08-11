Realizan Operativo en Establecimientos de Productos Derivados del Cannabis en Querétaro

Autoridades federales, con apoyo de elementos de la Policía Estatal, realizaron este martes un operativo de cateo y revisión en establecimientos relacionados con la venta de productos derivados del cannabis, ubicados en la colonia Milenio, en Querétaro.

Los elementos de seguridad acudieron a diferentes plazas comerciales de la zona para ingresar a este tipo de negocios y llevar a cabo las diligencias correspondientes, como parte de las acciones de supervisión implementadas en distintos puntos del estado.

Operativos Contra Establecimientos de Cannabis Se Han Repetido en Querétaro

Cabe recordar que durante las últimas semanas se han realizado operativos similares en otros puntos de Querétaro, donde algunos establecimientos han sido intervenidos por las autoridades e incluso se han colocado sellos de suspensión.

Las diligencias forman parte de las acciones de revisión que realizan las autoridades para verificar el funcionamiento y la posible comercialización de productos derivados del cannabis conforme a la normativa vigente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si durante este operativo se realizaron aseguramientos, detenciones o clausuras en alguno de los establecimientos revisados.

Se espera que, conforme avancen las diligencias, las autoridades correspondientes den a conocer los resultados del operativo.