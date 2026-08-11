Seguridad

Asesinan a Dos Hombres y Hieren a Cuatro Más al Interior de una Taquería en Zapopan

Dos hombres fueron asesinados al interior de una taquería en Zapopan. Cuatro clientes más resultaron heridos tras el ataque.

Aseguran taquería tras ataque múltiple en Zapopan.Aseguran taquería tras ataque múltiple en Zapopan. Foto: N+

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Atacan a balazos a clientes de una taquería en Zapopan. Dos personas murieron y cuatro terminaron heridas

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