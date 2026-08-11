Asesinan a Dos Hombres y Hieren a Cuatro Más al Interior de una Taquería en Zapopan

Ataque armado registrado en una taquería de Zapopan dejó un saldo de dos personas fallecidas y cuatro lesionadas, luego de que sujetos armados dispararan contra comensales al interior del establecimiento.

Los hechos ocurrieron en un local ubicado sobre la avenida Federalistas, al cruce con Doctor Ángel Leaño, en el fraccionamiento La Cima. Tras el ataque, personal de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron los peritajes correspondientes.

La mañana de este martes, el establecimiento permanecía asegurado y en el exterior fue colocado un cartel con la leyenda de inmueble asegurado. En el interior todavía podían observarse cristales rotos, vidrios sobre el piso y diversos objetos fuera de lugar, debido a que los presentes intentaron escapar tras escuchar los primeros disparos.

Dos hombres murieron tras el ataque en la taquería

En el sitio murieron dos hombres. Uno de ellos tenía 22 años, mientras que del segundo fallecido no se proporcionaron mayores características.

Otros dos hombres que se encontraban sentados en la misma mesa resultaron lesionados. Uno de ellos fue reportado en estado grave. Los otros dos heridos eran meseros del establecimiento, quienes fueron trasladados en estado regular a un puesto de socorros.

Durante las diligencias, la Fiscalía de Jalisco aseguró una pistola de grueso calibre que se encontraba en la mesa donde quedaron los dos hombres fallecidos.

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El establecimiento cuenta con cámaras de seguridad, al igual que la plaza comercial donde se encuentra ubicado. Las autoridades ya analizan las imágenes que pudieron haber captado el momento del ataque y la huida de los responsables, material que podría ser relevante para el avance de la investigación.

Hasta el momento no se cuenta con información precisa sobre los agresores, quienes lograron escapar del lugar después de la agresión.

En redes sociales también trascendió que las víctimas podrían ser familiares de un cantante de música regional mexicana; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.